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  4. ВИДЕО. Милевский сделал ставку тотал голов 2.5 больше на матч в Италии
Италия
05 марта 2024, 22:10 |
2103
2

ВИДЕО. Милевский сделал ставку тотал голов 2.5 больше на матч в Италии

Артем заработал на поединке 27-го тура «Интер» – «Дженоа» (2:1)

05 марта 2024, 22:10 |
2103
2
ВИДЕО. Милевский сделал ставку тотал голов 2.5 больше на матч в Италии
Instagram. Артем Милевский и его друг Сергей

4 марта состоялся матч 27-го тура Серии А между командами «Интер» Милан и «Дженоа». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский сделал ставку на этот поединок. Милевский выбрал вариант «тотал голов 2.5 больше». Пик Артема оказался верным.

Сумму пари ни Милевский, ни его друг Сергей, который и опубликовал соответствующую сториз с эмоциями экс-футболиста, не назвали.

Украинский футболист «Дженоа» Руслан Малиновский начал этот поединок на скамейке запасных и так и не появился на поле. Руслан впервые с 6-го тура чемпионата Италии (28 сентября) не провел ни одной минуты.

ВИДЕО. Милевский сделал ставку тотал голов 2.5 больше на матч в Италии

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видео Артем Милевский Дженоа Интер Милан Интер - Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу ставки азарт
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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F14
о, Міля почав рекламувати місця, де можна просрати бабло?)
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+1
ukrop45
невже це така важлива новина, задовбали своїм Мілевським!
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+1
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