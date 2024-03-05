4 марта состоялся матч 27-го тура Серии А между командами «Интер» Милан и «Дженоа». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский сделал ставку на этот поединок. Милевский выбрал вариант «тотал голов 2.5 больше». Пик Артема оказался верным.

Сумму пари ни Милевский, ни его друг Сергей, который и опубликовал соответствующую сториз с эмоциями экс-футболиста, не назвали.

Украинский футболист «Дженоа» Руслан Малиновский начал этот поединок на скамейке запасных и так и не появился на поле. Руслан впервые с 6-го тура чемпионата Италии (28 сентября) не провел ни одной минуты.

ВИДЕО. Милевский сделал ставку тотал голов 2.5 больше на матч в Италии