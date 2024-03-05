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Лига чемпионов
05 марта 2024, 21:08 |
980
1

Будет ли сенсация? Известны составы на матч 1/8 финала ЛЧ Бавария – Лацио

Игра начнется в 22:00

05 марта 2024, 21:08 |
980
1
Будет ли сенсация? Известны составы на матч 1/8 финала ЛЧ Бавария – Лацио

В среду, 5 марта, состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бавария» и «Лацио».

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

Бавария: Нойер, Дайер, де Лигт, Геррейру, Павлович, Горетцка, Киммих, Мюллер, Сане, Мусиала, Кейн.

Лацио: Проведель, Марушич, Романьоли, Хила, Пеллегрини, Луис Альберто, Весино, Гендузи, Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Иммобиле.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В первом поединке сенсационный триумф добыл римский клуб, который благодаря голу Чиро Иммобиле одержал минимальную победу со счетом 1:0.

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Бавария Чиро Иммобиле стартовые составы Гарри Кейн Лига чемпионов Лацио Бавария - Лацио
Источник Sport.ua
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Saar
Буде сенсація , коли Копенгаген прийде МС. А Лаціо - потужна команда, яка, якщо і уступає Баварії, то зовсім не багато.
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