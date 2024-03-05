Будет ли сенсация? Известны составы на матч 1/8 финала ЛЧ Бавария – Лацио
Игра начнется в 22:00
В среду, 5 марта, состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бавария» и «Лацио».
Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
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Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
Бавария: Нойер, Дайер, де Лигт, Геррейру, Павлович, Горетцка, Киммих, Мюллер, Сане, Мусиала, Кейн.
Лацио: Проведель, Марушич, Романьоли, Хила, Пеллегрини, Луис Альберто, Весино, Гендузи, Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Иммобиле.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
В первом поединке сенсационный триумф добыл римский клуб, который благодаря голу Чиро Иммобиле одержал минимальную победу со счетом 1:0.
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