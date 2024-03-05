В Англии рассказали, возможно ли возвращение Моуриньо в Челси

Лондонский футбольный клуб «Челси» находится в поисках нового главного тренера.

Нынешний наставник «пенсионеров» Маурисио Почеттино не оправдывает надежд, однако аргентинский специалист не будет уволен до окончания сезона 2023/24.

Ходили слухи, что руководство лондонского клуба якобы рассматривает кандидатуру португальца Жозе Моуриньо.

По информации Daily Mail, третий приход специалиста в лондонский клуб невозможен. Сообщается, что Моуринью и не рассматривал возможность возвращения в «Челси», да и клуб также не заинтересован в нем.

Моуриньо тренировал «Челси» с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015. Под руководством «Особенного» столичный клуб Англии выиграл в общей сложности 8 трофеев.