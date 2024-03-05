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  4. В Англии рассказали, возможно ли возвращение Моуриньо в Челси
Англия
05 марта 2024, 20:55 |
643
0

В Англии рассказали, возможно ли возвращение Моуриньо в Челси

Маурисио Почеттино не будет уволен с поста наставника лондонцев до завершения сезона

05 марта 2024, 20:55 |
643
0
В Англии рассказали, возможно ли возвращение Моуриньо в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Лондонский футбольный клуб «Челси» находится в поисках нового главного тренера.

Нынешний наставник «пенсионеров» Маурисио Почеттино не оправдывает надежд, однако аргентинский специалист не будет уволен до окончания сезона 2023/24.

Ходили слухи, что руководство лондонского клуба якобы рассматривает кандидатуру португальца Жозе Моуриньо.

По информации Daily Mail, третий приход специалиста в лондонский клуб невозможен. Сообщается, что Моуринью и не рассматривал возможность возвращения в «Челси», да и клуб также не заинтересован в нем.

Моуриньо тренировал «Челси» с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015. Под руководством «Особенного» столичный клуб Англии выиграл в общей сложности 8 трофеев.

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Жозе Моуриньо Челси назначение тренера
Источник Daily Mail
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