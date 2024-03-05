В Англии рассказали, возможно ли возвращение Моуриньо в Челси
Маурисио Почеттино не будет уволен с поста наставника лондонцев до завершения сезона
Лондонский футбольный клуб «Челси» находится в поисках нового главного тренера.
Нынешний наставник «пенсионеров» Маурисио Почеттино не оправдывает надежд, однако аргентинский специалист не будет уволен до окончания сезона 2023/24.
Ходили слухи, что руководство лондонского клуба якобы рассматривает кандидатуру португальца Жозе Моуриньо.
По информации Daily Mail, третий приход специалиста в лондонский клуб невозможен. Сообщается, что Моуринью и не рассматривал возможность возвращения в «Челси», да и клуб также не заинтересован в нем.
Моуриньо тренировал «Челси» с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015. Под руководством «Особенного» столичный клуб Англии выиграл в общей сложности 8 трофеев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Василий Кравец может перейти в житомирский клуб
Джуд Беллингем забил «Валенсии» после финального свистка, гол отменили