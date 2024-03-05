Челси не уволит Почеттино до конца сезона. Но два кандидата на замену есть

Руководство «Челси» не планирует увольнять главного тренера Маурисио Почеттино до окончания сезона. При этом лондонцы присмотрели двоих кандидатов на случай отставки наставника.

Если Почеттино решит покинуть команду, его место могут занять Рубен Аморим, работающий с лиссабонским «Спортингом», или Роберто де Дзерби из «Брайтона». Об этом сообщает The Guardian.

Оба тренера также входят в сферу интересов «Ливерпуля», который летом покинет Юрген Клопп, а Де Дзерби, в свою очередь, также интересен «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «Челси» после 26-ти сыгранных матчей набрал 36 очков и занимает 11-е место в АПЛ. Контракт 52-летнего Почеттино действует до лета 2025 года.