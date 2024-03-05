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  4. Челси не уволит Почеттино до конца сезона. Но два кандидата на замену есть
Англия
05 марта 2024, 12:16 | Обновлено 05 марта 2024, 12:27
353
0

Челси не уволит Почеттино до конца сезона. Но два кандидата на замену есть

У лондонцев серьезные конкуренты

05 марта 2024, 12:16 | Обновлено 05 марта 2024, 12:27
353
0
Челси не уволит Почеттино до конца сезона. Но два кандидата на замену есть
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Руководство «Челси» не планирует увольнять главного тренера Маурисио Почеттино до окончания сезона. При этом лондонцы присмотрели двоих кандидатов на случай отставки наставника.

Если Почеттино решит покинуть команду, его место могут занять Рубен Аморим, работающий с лиссабонским «Спортингом», или Роберто де Дзерби из «Брайтона». Об этом сообщает The Guardian.

Оба тренера также входят в сферу интересов «Ливерпуля», который летом покинет Юрген Клопп, а Де Дзерби, в свою очередь, также интересен «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «Челси» после 26-ти сыгранных матчей набрал 36 очков и занимает 11-е место в АПЛ. Контракт 52-летнего Почеттино действует до лета 2025 года.

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Маурисио Почеттино Челси отставка назначение тренера Английская Премьер-лига Роберто Де Дзерби Рубен Аморим
Источник The Guardian
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