ВИДЕО. Лунин будет снова в запасе? Обнародована форма Куртуа после травмы
Бельгийский вратарь близок к возвращению в строй
Сегодня, 5 марта, звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа провел тренировку в общей группе команды.
Обнародован видеоролик, на котором показано, что Куртуа находится в довольно неплохой форме и отражает удары звездных футболистов «галактикос».
Напомним, Куртуа из-за травмы еще не играл в этом сезоне. Ожидается, что вратарь вернется в середине апреля и может попасть в заявку «сливочных» на матч Ла Лиги против «Мальорки», который пройдет 14 апреля.
Ранее в Испании сообщили, кто будет защищать ворота «Реал» в ключевых матчах сезона.
ВИДЕО. Лунин будет снова в запасе? Обнародованная форма Куртуа после травмы
🦒⏳. Define felicidad: pic.twitter.com/nNCyYuDaZS— Natalia (@NataliaSnchz93) March 5, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Официальная заявка ожидается через неделю
Такое прозвище бывшему тренеру Динамо дали в россии