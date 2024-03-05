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  4. ВИДЕО. Лунин будет снова в запасе? Обнародована форма Куртуа после травмы
Испания
05 марта 2024, 20:48 |
1351
1

ВИДЕО. Лунин будет снова в запасе? Обнародована форма Куртуа после травмы

Бельгийский вратарь близок к возвращению в строй

05 марта 2024, 20:48 |
1351
1
ВИДЕО. Лунин будет снова в запасе? Обнародована форма Куртуа после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Сегодня, 5 марта, звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа провел тренировку в общей группе команды.

Обнародован видеоролик, на котором показано, что Куртуа находится в довольно неплохой форме и отражает удары звездных футболистов «галактикос».

Напомним, Куртуа из-за травмы еще не играл в этом сезоне. Ожидается, что вратарь вернется в середине апреля и может попасть в заявку «сливочных» на матч Ла Лиги против «Мальорки», который пройдет 14 апреля.

Ранее в Испании сообщили, кто будет защищать ворота «Реал» в ключевых матчах сезона.

ВИДЕО. Лунин будет снова в запасе? Обнародованная форма Куртуа после травмы

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео травма
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Те, що з поверненням Куртуа Лунін поступиться йому місцем в воротах не новина. Всі, включно Луніна, це знають. Питання в тому чи віддадуть Луніну традиційні для другого воротаря матчі, чи знову посадять повністю на лавицю як раніше?
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