Шевченко рассказал, контактировал ли с Тимощуком после вторжения россии
Президент УАФ высказался о стране 404
Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о россии и рассказал, контактировал ли с бывшим партнером по сборной Украины Анатолием Тимощуком после полномасштабного вторжения.
«Я не иду ни на какие контакты. россия – агрессор, все, кто ее поддерживают – для меня враги. Говорить о них нет смысла. Мы двигаемся вперед, мы сделали свой выбор. Это главное», – рассказал Шевченко.
Напомним, Анатолий Тимощук продолжает работать в структуре питерского «Зенита» и умалчивает о войне.
Ранее бывшая Тимощука рассказала, что он отмазывает сына жены от армии россии.
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