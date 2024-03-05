Шевченко рассказал, контактировал ли с Тимощуком после вторжения россии

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о россии и рассказал, контактировал ли с бывшим партнером по сборной Украины Анатолием Тимощуком после полномасштабного вторжения.

«Я не иду ни на какие контакты. россия – агрессор, все, кто ее поддерживают – для меня враги. Говорить о них нет смысла. Мы двигаемся вперед, мы сделали свой выбор. Это главное», – рассказал Шевченко.

Напомним, Анатолий Тимощук продолжает работать в структуре питерского «Зенита» и умалчивает о войне.

Ранее бывшая Тимощука рассказала, что он отмазывает сына жены от армии россии.