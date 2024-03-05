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  4. Шевченко рассказал, контактировал ли с Тимощуком после вторжения россии
Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 20:19 |
285
0

Шевченко рассказал, контактировал ли с Тимощуком после вторжения россии

Президент УАФ высказался о стране 404

05 марта 2024, 20:19 |
285
0
Шевченко рассказал, контактировал ли с Тимощуком после вторжения россии
УАФ. Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о россии и рассказал, контактировал ли с бывшим партнером по сборной Украины Анатолием Тимощуком после полномасштабного вторжения.

«Я не иду ни на какие контакты. россия – агрессор, все, кто ее поддерживают – для меня враги. Говорить о них нет смысла. Мы двигаемся вперед, мы сделали свой выбор. Это главное», – рассказал Шевченко.

Напомним, Анатолий Тимощук продолжает работать в структуре питерского «Зенита» и умалчивает о войне.

Ранее бывшая Тимощука рассказала, что он отмазывает сына жены от армии россии.

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Анатолий Тимощук Андрей Шевченко российско-украинская война
Источник NV.ua
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