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05 марта 2024, 19:34 | Обновлено 05 марта 2024, 19:38
3653
8

Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего

Кристиан Шевченко заменит в заявке Кирилла Пашко

05 марта 2024, 19:34 | Обновлено 05 марта 2024, 19:38
3653
8
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Instagram. Кристиан Шевченко

Как стало известно Sport.ua, форвард «Уотфорда» 17-летний Кристиан Шевченко получит место в заявке юношеской сборной Украины на матчи элит-раунда на Евро U-19 вместо динамовца Кирилла Пашко.

Игрока юношеской команды «Динамо» включили в предварительную заявку, но потом заменили на Шевченко-младшего.

Именно на позиции флангового полузащитника Дмитрий Михайленко рассчитывает на нападающего «Уотфорда». Отметим, что всего в заявке сборной Украины U-19 на элит-раунд должно быть 20 игроков.

17-летнего Кирилла Пашко считают одним из главных талантов Академии «Динамо». Президент киевского клуба Игорь Суркис в интервью называл его «новым Цыганковым».

Ранее мы сообщали, что Кристиан Шевченко получил украинский паспорт.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Біллі Боб
Ось якби навпаки було, ото була б новина! 
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+6
DK1970
Тримайся Кирило! Життя воно таке...
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+2
andre_lui
Замість самого себе!
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+1
GloryUkraine
Чого скиглите? Що одному, що другому по 17 років, а команда U-19. Не факт, що хтось з них заграє там-це раз. А по-друге один виклик ще нічого не означає. Побачимо.
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0
Mr Voevudskiy
Главный талант, но один именитый батя главнее
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
якщо цей нападник буде грати лівого півзахисника, то мабуть знайдуть ще чийогось синочка, який грає в захисті, і який буде грати нападником або голкіпером... 
==
і головне -  Шева на це не впливав.                       
 
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0
OtsoCity
Кинули таланта лайна суркисів.
Ответить
-11
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