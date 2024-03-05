Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего

Как стало известно Sport.ua, форвард «Уотфорда» 17-летний Кристиан Шевченко получит место в заявке юношеской сборной Украины на матчи элит-раунда на Евро U-19 вместо динамовца Кирилла Пашко.

Игрока юношеской команды «Динамо» включили в предварительную заявку, но потом заменили на Шевченко-младшего.

Именно на позиции флангового полузащитника Дмитрий Михайленко рассчитывает на нападающего «Уотфорда». Отметим, что всего в заявке сборной Украины U-19 на элит-раунд должно быть 20 игроков.

17-летнего Кирилла Пашко считают одним из главных талантов Академии «Динамо». Президент киевского клуба Игорь Суркис в интервью называл его «новым Цыганковым».

Ранее мы сообщали, что Кристиан Шевченко получил украинский паспорт.