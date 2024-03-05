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  4. Реал хочет купить звезду Ман Сити и подготовил 100 млн. Это не Холанд
Испания
05 марта 2024, 19:49 |
1685
2

Реал хочет купить звезду Ман Сити и подготовил 100 млн. Это не Холанд

Фил Фоден заинтересовал королевский клуб

05 марта 2024, 19:49 |
1685
2
Реал хочет купить звезду Ман Сити и подготовил 100 млн. Это не Холанд
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Мадридский «Реал» заинтересовался в трансфере вингера «Манчестер Сити» Фила Фодена.

По информации Defensa Central, «Реал» сейчас упорно работает над тем, чтобы убедить Фодена перебраться в Мадрид следующего трансферного окна. Сообщается, что «королевский» клуб готов выложить за английского вингера 100 миллионов евро. Убедить Фодена перебраться в Мадрид может и его партнер из сборной Англии Джуд Беллингем.

В этом сезоне Фоден провел за «горожан» 40 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гваридола назвал Фодена лучшим игроком, которого он видел после Месси.

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Фил Фоден Джуд Беллингем Жузеп Гвардиола Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник DefensaCentral
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Комментарии 2
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Anna.
Фоден вихованець МС, його ніхто не продасть.
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andre_lui
Міняють на КЕПу і не важливо, що він належить Челсі
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