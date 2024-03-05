Реал хочет купить звезду Ман Сити и подготовил 100 млн. Это не Холанд

Мадридский «Реал» заинтересовался в трансфере вингера «Манчестер Сити» Фила Фодена.

По информации Defensa Central, «Реал» сейчас упорно работает над тем, чтобы убедить Фодена перебраться в Мадрид следующего трансферного окна. Сообщается, что «королевский» клуб готов выложить за английского вингера 100 миллионов евро. Убедить Фодена перебраться в Мадрид может и его партнер из сборной Англии Джуд Беллингем.

В этом сезоне Фоден провел за «горожан» 40 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гваридола назвал Фодена лучшим игроком, которого он видел после Месси.