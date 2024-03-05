ГВАРДИОЛА – о Фодене: «Я встретил лучшего игрока после Месси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в 27-м туре АПЛ сравнил атакующего полузащитника своей команды Фила Фодена с Лионелем Месси.

В этой встрече Фоден оформил дубль. Всего на счету 23-летнего англичанина 18 голов и 10 результативных передач в 40 матчах «Сити» в текущем сезоне.

«Хорошие игроки могут играть хорошо, но они должны выигрывать матчи. Я встретил лучшего игрока после Месси. Он может выигрывать матчи. Я не хочу их сравнивать, потому что Фил не на уровне Лео, но он выигрывает матчи», — сказал Гвардиола в эфире TV2.