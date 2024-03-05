ГВАРДИОЛА – о Фодене: «Я встретил лучшего игрока после Месси»
При этом тренер не считает, что англичанин на одном уровне с Лео
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в 27-м туре АПЛ сравнил атакующего полузащитника своей команды Фила Фодена с Лионелем Месси.
В этой встрече Фоден оформил дубль. Всего на счету 23-летнего англичанина 18 голов и 10 результативных передач в 40 матчах «Сити» в текущем сезоне.
«Хорошие игроки могут играть хорошо, но они должны выигрывать матчи. Я встретил лучшего игрока после Месси. Он может выигрывать матчи. Я не хочу их сравнивать, потому что Фил не на уровне Лео, но он выигрывает матчи», — сказал Гвардиола в эфире TV2.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Франк Лебеф считает незаслуженным сравнение Роналду чемпионатов Франции и Саудовской Аравии
«Стервятники» хотят заполучить Майкона, который на условиях аренды играет за «Коринтианс»