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  4. ГВАРДИОЛА – о Фодене: «Я встретил лучшего игрока после Месси»
Англия
05 марта 2024, 13:49 | Обновлено 05 марта 2024, 13:50
283
1

ГВАРДИОЛА – о Фодене: «Я встретил лучшего игрока после Месси»

При этом тренер не считает, что англичанин на одном уровне с Лео

05 марта 2024, 13:49 | Обновлено 05 марта 2024, 13:50
283
1
ГВАРДИОЛА – о Фодене: «Я встретил лучшего игрока после Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в 27-м туре АПЛ сравнил атакующего полузащитника своей команды Фила Фодена с Лионелем Месси.

В этой встрече Фоден оформил дубль. Всего на счету 23-летнего англичанина 18 голов и 10 результативных передач в 40 матчах «Сити» в текущем сезоне.

«Хорошие игроки могут играть хорошо, но они должны выигрывать матчи. Я встретил лучшего игрока после Месси. Он может выигрывать матчи. Я не хочу их сравнивать, потому что Фил не на уровне Лео, но он выигрывает матчи», — сказал Гвардиола в эфире TV2.

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Жузеп Гвардиола Фил Фоден Лионель Месси Манчестер Сити Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Источник OneFootball
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Комментарии 1
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Raien
Може я чого не помічаю, не всі матчі дивлюсь, але яким боком він краще не те що Хаві та Іньєсти, а хоча б Бускетса? 
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