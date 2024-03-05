«В москве меня боялись». Сабо объяснил, почему его называли фашистом

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Йожеф Сабо рассказал, почему ему дали прозвище «фашист» и кто его придумал.

«Придумали в москве. Меня это очень возмущало. Когда мы с киевским «Динамо» приезжали в москву, то всегда играли против местных команд на грани фола. Они меня боялись», – рассказал Сабо.

Сабо за свою тренерскую карьеру дважды приводил «Динамо» к триумфу в УПЛ и два раза выигрывал Кубок Украины по футболу.

Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал работу Александра Шовковского на посту главного тренера команды.