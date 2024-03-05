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  4. «В москве меня боялись». Сабо объяснил, почему его называли фашистом
Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 18:59 | Обновлено 05 марта 2024, 19:55
1719
2

«В москве меня боялись». Сабо объяснил, почему его называли фашистом

Такое прозвище бывшему тренеру Динамо дали в россии

05 марта 2024, 18:59 | Обновлено 05 марта 2024, 19:55
1719
2
«В москве меня боялись». Сабо объяснил, почему его называли фашистом
Twitter. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Йожеф Сабо рассказал, почему ему дали прозвище «фашист» и кто его придумал.

«Придумали в москве. Меня это очень возмущало. Когда мы с киевским «Динамо» приезжали в москву, то всегда играли против местных команд на грани фола. Они меня боялись», – рассказал Сабо.

Сабо за свою тренерскую карьеру дважды приводил «Динамо» к триумфу в УПЛ и два раза выигрывал Кубок Украины по футболу.

Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал работу Александра Шовковского на посту главного тренера команды.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пятницо
Источник Чемпион
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Комментарии 2
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andre_lui
В Москві кого бояться, то зразу фашист
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+2
Falko
А коли в московське Динамо перейшов, продовжували називати фашистом чи попустило?
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0
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