«В москве меня боялись». Сабо объяснил, почему его называли фашистом
Такое прозвище бывшему тренеру Динамо дали в россии
Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Йожеф Сабо рассказал, почему ему дали прозвище «фашист» и кто его придумал.
«Придумали в москве. Меня это очень возмущало. Когда мы с киевским «Динамо» приезжали в москву, то всегда играли против местных команд на грани фола. Они меня боялись», – рассказал Сабо.
Сабо за свою тренерскую карьеру дважды приводил «Динамо» к триумфу в УПЛ и два раза выигрывал Кубок Украины по футболу.
Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал работу Александра Шовковского на посту главного тренера команды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Англичанин Джо О'Коннор впервые в карьере сделал серию в 147 очков
Ольга Витак призывает дождаться официальной заявки от УАФ