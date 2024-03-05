Йожеф САБО: «Болею за Шовковского всем сердцем»

Бывший тренер «Динамо» Киев Йожеф Сабо прокомментировал работу Александра Шовковского на посту главного тренера команды:

«Болею за него всем сердцем. Он был очень дисциплинированным футболистом. Выполнял все тренерские задания. Была голова на плечах. Никогда не пил.

Я его пацаном забрал из «Динамо-2». В одном из матчей за «Динамо-2» Шовковский совершил ошибку, тренеры отправили его в «Динамо-3». А я, когда об этом узнал, сразу забрал Сашу в первую команду. В то время как раз занимался формированием новой команды. Также взял Косовского, Головко.

Еще немного рано давать оценки его работе. Он находится только в начале своего тренерского пути. Но, думаю, все у него получится. Если не сегодня, то завтра. Если не завтра, то послезавтра. Сейчас радуюсь за него».

Ранее Сабо заявил, что его конфликт с братьями Суркисами остался позади.