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  4. Йожеф САБО: «Болею за Шовковского всем сердцем»
Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 16:50 |
386
1

Йожеф САБО: «Болею за Шовковского всем сердцем»

Экс-тренер «Динамо» Киев – о нынешнем наставнике команды

05 марта 2024, 16:50 |
386
1
Йожеф САБО: «Болею за Шовковского всем сердцем»
dynamo.kiev.ua. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Киев Йожеф Сабо прокомментировал работу Александра Шовковского на посту главного тренера команды:

«Болею за него всем сердцем. Он был очень дисциплинированным футболистом. Выполнял все тренерские задания. Была голова на плечах. Никогда не пил.

Я его пацаном забрал из «Динамо-2». В одном из матчей за «Динамо-2» Шовковский совершил ошибку, тренеры отправили его в «Динамо-3». А я, когда об этом узнал, сразу забрал Сашу в первую команду. В то время как раз занимался формированием новой команды. Также взял Косовского, Головко.

Еще немного рано давать оценки его работе. Он находится только в начале своего тренерского пути. Но, думаю, все у него получится. Если не сегодня, то завтра. Если не завтра, то послезавтра. Сейчас радуюсь за него».

Ранее Сабо заявил, что его конфликт с братьями Суркисами остался позади.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Александр Шовковский
Источник Чемпион
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Владислав Рейский
с жалования шахты ушел и тут же обратно перекрасится решил?)
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