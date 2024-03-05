Сабо рассказал, есть ли у него конфликт с президентом Динамо

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, есть ли у него конфликт с братьями Суркисами.

«С Суркисами у меня сейчас нормальные отношения. Они поздравляли меня с днем рождения. Все конфликты остались позади. Сегодня война и нельзя ссориться. Надо помогать друг другу.

Они удерживают «Динамо» во время войны. За это им респект. Тратят на команду немалые деньги. Поверьте, это очень дорогое удовольствие», – рассказал Сабо.

Ранее Сабо рассказал, сколько не разговаривает с Суркисом из-за обиды.