Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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  4. Сабо рассказал, есть ли у него конфликт с президентом Динамо
Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 12:53 |
1165
0

Сабо рассказал, есть ли у него конфликт с президентом Динамо

Конфликт экс-тренера «сине-белых» с братьями Суркисами остался в прошлом

05 марта 2024, 12:53 |
1165
0
Сабо рассказал, есть ли у него конфликт с президентом Динамо
Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, есть ли у него конфликт с братьями Суркисами.

«С Суркисами у меня сейчас нормальные отношения. Они поздравляли меня с днем рождения. Все конфликты остались позади. Сегодня война и нельзя ссориться. Надо помогать друг другу.

Они удерживают «Динамо» во время войны. За это им респект. Тратят на команду немалые деньги. Поверьте, это очень дорогое удовольствие», – рассказал Сабо.

Ранее Сабо рассказал, сколько не разговаривает с Суркисом из-за обиды.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Вячеслав Суркис Григорий Суркис Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Чемпион
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