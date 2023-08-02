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  4. Сабо рассказал, сколько не разговаривает с Суркисом из-за обиды
Украина. Премьер лига
02 августа 2023, 16:23 |
1172
0

Сабо рассказал, сколько не разговаривает с Суркисом из-за обиды

Бывший главный тренер «Динамо» все еще болеет за родной клуб

02 августа 2023, 16:23 |
1172
0
Сабо рассказал, сколько не разговаривает с Суркисом из-за обиды
Twitter. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, что до сих пор не общается с президентом киевского клуба Игорем Суркисом.

«В последнее время работы в «Динамо» у меня с президентом были такие отношения, что я уже не хотел дальше работать. Это нормальное явление, я пошел дальше работать на канал «Футбол«.

На само «Динамо» у меня обиды нет. Но с президентом я не разговариваю до сегодняшнего дня. Ничего о нем не говорю, когда задают вопросы.

На матчи «Динамо» не хожу. Когда работал на канале, то тогда работал на матчах как эксперт. По телевидению смотрю матчи «Динамо», болею за них, волнуюсь. Но есть команды, где нет футболистов. Волноваться за них, когда я вижу, как они обрабатывают этот мяч, какие они дают друг другу передачи – это показатель того, что нет класса», – сказал Сабо.

Отметим, что Сабо ушел из «Динамо» осенью 2007 года.

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Источник Sportarena
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