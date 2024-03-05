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  4. Лидер Милана: «Хотим дойти до финала ЛЕ и победить»
Лига Европы
05 марта 2024, 17:45 |
145
0

Лидер Милана: «Хотим дойти до финала ЛЕ и победить»

Рафаэл Леау – о целях команды на сезон

05 марта 2024, 17:45 |
145
0
Лидер Милана: «Хотим дойти до финала ЛЕ и победить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Звездный португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау заявил о том, что команда Стефано Пиоли нацелена выиграть Лигу Европы в нынешнем сезоне:

«Чтобы расти, я должен выигрывать важные трофеи, такие как Лига чемпионов или Лига Европы. Когда ты в «Милане», ты должен это делать, это не выбор, это обязанность оставить свое имя в истории. Лига Европы? Там много сильных команд, но у нас в голове есть четкая идея: мы хотим дойти до финала и победить», – заявил Леау.

Напомним, соперником «Милана» по 1/8 финала Лиги Европы будет пражская «Славия».

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Рафаэл Леау Милан Лига Европы
Источник Corriere dello Sport
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