Лидер Милана: «Хотим дойти до финала ЛЕ и победить»

Звездный португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау заявил о том, что команда Стефано Пиоли нацелена выиграть Лигу Европы в нынешнем сезоне:

«Чтобы расти, я должен выигрывать важные трофеи, такие как Лига чемпионов или Лига Европы. Когда ты в «Милане», ты должен это делать, это не выбор, это обязанность оставить свое имя в истории. Лига Европы? Там много сильных команд, но у нас в голове есть четкая идея: мы хотим дойти до финала и победить», – заявил Леау.

Напомним, соперником «Милана» по 1/8 финала Лиги Европы будет пражская «Славия».