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  4. КОВАЛЕЦ: Момент в матче Шахтер – Кривбасс должен получить оценку
Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 17:15 |
1561
2

КОВАЛЕЦ: Момент в матче Шахтер – Кривбасс должен получить оценку

Известный тренер прокомментировал резонансные моменты судейства в УПЛ

05 марта 2024, 17:15 |
1561
2
КОВАЛЕЦ: Момент в матче Шахтер – Кривбасс должен получить оценку
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ковалец

Тема арбитража в нашем футболе всегда была острой. Однако в последние годы судейский фактор достиг точки кипения, что вынуждает новое руководство УАФ принимать меры. И все же без ошибок не обходится. Не осталась без внимания и работа представителей футбольной Фемиды в 19-м туре УПЛ, о некоторых эпизодах в которой Sport.ua рассказал один из украинских тренеров – Сергей Ковалец.

– Первый из матчей, в котором не обошлось без погрешности рефери, был «Минай» – «Металлист 1925». Уже на 4-й минуте харьковчанин Червак прямой ногой на глазах у арбитра врезался в игрока закарпатской команды, однако получил лишь желтую карточку. Возникает сразу же вопрос к видеоассистенту рефери, который должен был дать сигнал главному арбитру Роману Блавацкому. А в матче «Александрия» – «Заря» тоже был опасный момент в единоборстве луганчанина Батагова и александрийца Михайленко. Но в этом эпизоде арбитр Алексей Деревинский даже не зафиксировал фол, хотя из-за чрезмерной грубости могла бы быть красная карточка. Вот мы много говорим о том, что пришел Андрей Шевченко и сразу же задекларировал прозрачность в УАФ и в частности в арбитраже. Детектор лжи – это все понятно. Важно другое: чтобы арбитры объясняли ситуацию и чем они руководствовались, принимая то или иное решение. Скажем, рефери ФИФА Николай Балакин, который судит еврокубковые матчи, мог бы прокомментировать свои действия в воскресном поединке «Шахтер» – «Кривбасс».

В нем была ситуация, когда после нарушения правил игроком криворожской команды Дибанго донетчанин Зубков оказался на газоне. И пока футболисты «Кривбасса» наблюдали, как камерунец извинялся, пытаясь его поднять, горняки быстренько разыграли мяч и Крыськив поразил ворота. Кстати, так же, не дождавшись свистка судьи, донецкая команда забила в матче первого круга в Ровно в ворота «Вереса». Хотелось бы, чтобы упомянутый момент в поединке «Шахтер» – «Кривбасс» получил компетентную оценку. Если бы судьи наравне с тренерами и футболистами могли так же отвечать на вопросы журналистов о том или ином эпизоде, они бы объяснили это в соответствии с правилами ФИФА и растолковали бы, что они предусматривают. И сделай это Блавацкий, Деревинский и Балакин или любой из их коллег в подобной ситуации – и тогда не было бы никаких противоречивых моментов, возмущения или злобы, которые есть на арбитра.

– А что скажете о работе системы VAR, которая была введена в Украине четыре года назад?

– В целом она себя оправдывает, хотя есть также вопросы и к видеоассистентам арбитра, которые работают на матчах с этой системой. Достаточно примеров, когда они почему-то не делают подсказок главным рефери. Вспомните матч первого круга нынешнего чемпионата «Шахтер» – «Верес», который судила Екатерина Монзуль на «Арене Львов». Мяч в пределах штрафной площадки попал игроку ривненской команды в «пятую точку» и она назначила пенальти, считая, что была игра рукой. А вот почему Виталий Романов, который работал на VAR, не просигнализировал коллеге о том, что там не было нарушения? Все это – честность и прозрачность, и одновременно ответственность. Не подумайте, что я своим комментарием лишний раз обвиняю арбитров. Дело в другом. Я хорошо понимаю, что все мы люди, и у каждого может случиться ошибка. Но повторюсь: рефери должен прокомментировать ту или иную ситуацию, которая повлияла на результат.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс Сергей Ковалец инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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ALM
Зверніть увагу, що наводять приклади недавніх судівських конфузів, і кожен - на користь Шахрая.
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+1
kotofej1964
Ковалец столько играл, тренировал и до сих пор не знает, что судья дает свисток для пробития штрафного только если его об этом попросит команд, против которой нарушили правила.Разыграли без свистка - это не нарушение. Это нормальная практика в футболе. Вот если бы игроки Кривбасса мешали ввести мяч, тогда судья должен был бы показать на свисток и отодвинуть игроков на положенное растояние и после этого дать свисток для ввода мяча в игру. Я удивляюсь что большинство наших игроков, тренеров и функционеров знают правила на уровне дворового футбола. 
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-2
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