Яремчук забил Лунину, пассивность Довбика и игнорирование Малиновского

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Цыганков и Довбик не поразили

«Жирона» уступила в гостях «Мальорке» – 0:1.

Единственный гол в матче хозяева забили в конце первого тайма.

Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе каталонцев и провели полный поединок. Украинские легионеры сыграли слабый матч.



По статистическим данным, Довбик стал одним из худших игроков матча. Фактически, за всю игру у украинского нападающего не было ни одного момента у ворот «Мальорки». Довбик выглядел отрезанным от собственной полузащиты. Ассисты до него не доходили. Артем – зависимый игрок от игры полузащиты.

Единственный момент за весь матч, когда Довбик поставил корпус защитнику соперника и фактически вывел Кристиана Порту на ворота. Но вингер не смог реализовать свой шанс из-за нехватки скорости. Это был лучший шанс каталонцев за весь матч.

В конце первого тайма Цыганков исполнял опасный штрафной, но не сумел перекинуть стенку. После чего сделал хорошую передачу на Джона Солиса, но колумбиец из удобной позиции пробил прямо в руки вратарю «Мальорки».

Уже в конце матча Цыганков пробил с угла вратарской, но попал только в сетку с внешней стороны ворот.

«Жирона» отстает от лидера турнирной таблицы «Реала» уже на 7 очков. «Барселона» приблизилась ко второму месту на расстояние одного очка.



Яремчук против Лунина

«Валенсия» на «Месталье» расписала ничью с «Реалом» – 2:2.

После получаса игры «летучие мыши» вели в счете – 2:0. Но еще в добавленное к первому тайму время «Реал» отквитал один гол, а в конце второго тайма сравнял счет. После свистка о завершении игры «Реал» забил победный гол. Но арбитр его не засчитал. Все переросло в схватку. Джуд Беллингем получил красную карточку.

Роман Яремчук и Андрей Лунин вышли в стартовых составах команд.

Первый момент у ворот «Реала» завершился голом. После фланговой передачи у Франа Переса не получился удар, но Уго Дуро использовал технический брак партнера, как навесную передачу, и головой переправил мяч в пустой угол. Шансов спасти у Лунина не было. Украинский вратарь даже не среагировал на эпизод.

Через несколько минут «Валенсия» забила второй гол. Дани Карвахаль отдал неточный пас к своим воротам, Лунин пытался подстраховать защитников, но не успел. Андрей был в худшей позиции, чем Яремчук. Украинский нападающий спокойно переправил мяч в ворота.



В начале второго тайма Лунин спас «Реал». Украинский вратарь выиграл «ближний бой» у Диего Лопеса. Испанский нападающий завершал фланговый прострел с нескольких метров, но переиграть украинского вратаря не смог.

Уже в добавленное к матчу время Андрей справился с дальним ударом Петера Гонсалеса. Испанский защитник закручивал мяч в дальний угол, но Лунин смог перевести удар на угловой.

Яремчук отыграл 57 минут. На старте поединка форвард сборной Украины получил желтую карточку за грязный подкат против Орельена Тчуамени. Украинский нападающий проделал очень много черновой работы. Роман создавал прессинг на оборону мадридцев.

Яремчук пытался давить на защитников «Реала» в надежде на их ошибку. Как награда за свою работу – забитый мяч. Когда защитники гостей не разобрались в эпизоде, что позволило Роману оказаться против ворот соперника. Яремчук не оставил никаких шансов своему партнеру по сборной Украины Лунину.

В начале второго тайма Рубен Бараха снял с игры украинского нападающего, потому что Яремчук уже выглядел уставшим.

Ничья на «Месталье» позволила «Реалу» увеличить отрыв от «Жироны» до 7 пунктов. «Валенсия» находится на 9-м месте, имея в своем активе 37 очков.



Мудрик против Ярмолюка

«Брентфорд» дома сыграл вничью с «Челси» – 2:2.

Гости забили первыми в конце первого тайма. После перерыва «пчелы» смогли не только отыграться, но и выйти вперед. «Челси» смог сравнять счет за 7 минут до завершения игры.

Украинские легионеры обеих команд Михаил Мудрик и Егор Ярмолюк начали матч на скамье запасных. Мудрик появился на поле на 71-й минуте, а Ярмолюк – на 87-й.

Времени проявить себя у Ярмолюка не было. Его задачей было освежить игру в середине поля, помочь команде удержать ничью.

Мудрик вышел в середине второго тайма, когда «Челси» нужно было отыгрываться. Михаил принял участие в атаке, которая привела к забитому мячу гостями. Украинский вингер разыграл угловой с Коулом Палмером. Подача английского полузащитника стала результативной.

В других эпизодах Михаил себя особо не проявил. Его выход на поле не усилил игру «Челси».

«Брентфорд» находится на 15-м месте с 26-ю очками. «Челси» находится на 11-й строчке, имея в активе 36 пунктов.



Гол из-под Миколенко

«Эвертон» дома уступил «Вест Хэму» – 1:3.

Судьба поединка решилась в добавленное к матчу время, когда «молотобойцы» забили два гола.

Виталий Миколенко провел полный поединок. За основное время украинский защитник был незаметен на поле. Левый фланг защиты был надежным в обороне, а в атаку Виталий особо не ходил.

Все изменилось уже в добавленное к матчу время. Именно из-под Миколенко забил гол Томаш Соучек. Виталий не смог заблокировать удар чешского легионера из пределов штрафной.

«Эвертон» имеет в своем активе 25 очков и находится на 16-м месте в таблице.



Забарный без работы

Getty Images/Global Images Ukraine

«Борнмут» в гостях победил «Бернли» – 2:0.

На старте поединка «вишни» открыли счет, а на исходе встречи поставили точку в матче.

Илья Забарный отыграл полный поединок в составе гостей. Особой работы у украинского центрального защитника не было. Забарный работал с мячом, начинал атаки своей команды. Особо серьезных задач соперник не ставил в обороне.

Единственная ошибка, когда Илья потерял своего игрока после разрезной передачи. Хорошо, что Давид Фофана не смог переиграть вратаря «Борнмута» Нето.

«Борнмут» впервые выиграл в новом году. Команда Забарного прервала серию поединков без побед, которая состояла из 6-ти матчей. «Вишни» на 13-м месте с 31-м очком в активе.



Вторая подряд игра Коваленко в основе

«Эмполи» дома уступил «Кальяри» – 0:1.

Судьбу поединка решил гол Якуба Янкто в середине второго тайма.

Виктор Коваленко во второй раз подряд вышел в стартовом составе и провел на поле 72 минуты. На старте поединка у Коваленко был шанс забить. После флангового прострела украинский легионер опередил защитника соперника, но нормальный удар у Виктора нанести не получилось. После этого украинец заработал опасный штрафной. Разогнал опасную атаку со своей половины поля. Это все за стартовые 10 минут встречи.

У Коваленко был шанс забивать, но удар из-за пределов штрафной заблокировал защитник «Кальяри».

К сожалению, Виктор стал одним из виновников пропущенного мяча. Он потерял своего оппонента в собственной штрафной. Удар Найтона Нандеса отразил вратарь «Эмполи», но Янкто удачно сыграл на добивании.



Зинченко продолжает лечиться

«Арсенал» разгромил «Шеффилд Юнайтед» – 6:0. Александр Зинченко не попал в заявку «канониров» из-за травмы.

«Дженоа» уступил «Интеру» – 1:2. Руслан Малиновский провел матч на скамейке запасных.

Сергей ТИЩЕНКО