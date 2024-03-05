Италия05 марта 2024, 15:50 |
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Аталанта требует у Ювентуса 40 миллионов за хавбека
Тён Копмейнерс может перебраться в Турин летом
05 марта 2024, 15:50 |
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Туринский «Ювентус» вступил в переговоры с «Аталантой» по поводу трансфера центрального полузащитника Тёна Копмейнерса. Сам игрок ранее уже согласился на переход в «Старую синьору».
По информации итальянских СМИ, «Аталанта» требует за Копмейнерса 40 миллионов евро, «Ювентус» готов дать только 30 миллионов.
В нынешнем сезоне на счету 26-летнего игрока сборной Нидерландов 10 голов и 4 ассиста в 31 матче за «Аталанту» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
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