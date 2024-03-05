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  4. Аталанта требует у Ювентуса 40 миллионов за хавбека
Италия
05 марта 2024, 15:50 |
545
0

Аталанта требует у Ювентуса 40 миллионов за хавбека

Тён Копмейнерс может перебраться в Турин летом

05 марта 2024, 15:50 |
545
0
Аталанта требует у Ювентуса 40 миллионов за хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Тен Копмейнерс

Туринский «Ювентус» вступил в переговоры с «Аталантой» по поводу трансфера центрального полузащитника Тёна Копмейнерса. Сам игрок ранее уже согласился на переход в «Старую синьору».

По информации итальянских СМИ, «Аталанта» требует за Копмейнерса 40 миллионов евро, «Ювентус» готов дать только 30 миллионов.

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего игрока сборной Нидерландов 10 голов и 4 ассиста в 31 матче за «Аталанту» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Тен Копмейнерс Ювентус Аталанта трансферы трансферы Серии A
Источник Calciomercato
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