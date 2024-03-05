Аталанта требует у Ювентуса 40 миллионов за хавбека

Туринский «Ювентус» вступил в переговоры с «Аталантой» по поводу трансфера центрального полузащитника Тёна Копмейнерса. Сам игрок ранее уже согласился на переход в «Старую синьору».

По информации итальянских СМИ, «Аталанта» требует за Копмейнерса 40 миллионов евро, «Ювентус» готов дать только 30 миллионов.

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего игрока сборной Нидерландов 10 голов и 4 ассиста в 31 матче за «Аталанту» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.