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  4. Ключевой хавбек Аталанты согласился на переход в Ювентус
Италия
20 февраля 2024, 16:21 |
297
0

Ключевой хавбек Аталанты согласился на переход в Ювентус

Тён Копмейнерс хочет остаться в Италии

20 февраля 2024, 16:21 |
297
0
Ключевой хавбек Аталанты согласился на переход в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Тён Копмейнерс

Основной полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс согласен ближайшим летом перейти в «Ювентус». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Копмейнерс давно является трансферной целью «Ювентуса», также на 25-летнего игрока сборной Нидерландов претендует несколько топ-клубов из других стран. Но сам Копмейнерс хочет остаться в Италии, поэтому вариант с «Ювентусом» для него является приоритетным.

В нынешнем сезоне на счету Копмейнерса 9 голов и 4 ассиста в 28 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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