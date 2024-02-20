Ключевой хавбек Аталанты согласился на переход в Ювентус

Основной полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс согласен ближайшим летом перейти в «Ювентус». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Копмейнерс давно является трансферной целью «Ювентуса», также на 25-летнего игрока сборной Нидерландов претендует несколько топ-клубов из других стран. Но сам Копмейнерс хочет остаться в Италии, поэтому вариант с «Ювентусом» для него является приоритетным.

В нынешнем сезоне на счету Копмейнерса 9 голов и 4 ассиста в 28 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.