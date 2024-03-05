Реал не собирается платить 60-70 миллионов за Дэвиса
Мадридский клуб планирует подписать игрока «Баварии» свободным агентом
Мадридский «Реал» уже договорился о трансфере с фланговым защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом. Препятствием на пути к переходу является «Бавария», которая требует за своего игрока 60-70 миллионов евро, несмотря на то, что контракт Дэвиса истекает в 2025 году.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Реал» не собирается платить таких денег за Дэвиса. Поэтому, если «Бавария» не снизит свои требования, то «Реал» подпишет Дэвиса летом 2025 года свободным агентом.
Transfermarkt оценивает стоимость Дэвиса в 70 миллионов евро.
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