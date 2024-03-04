В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера
Альфонсо Дэвис близок к переходу в «королевский клуб»
23-летний фулбек «Баварии» Альфонсо Дэвис летом может перейти в «Реал».
Ранее сообщалось, что канадский футболист уже достиг устной договоренности с «королевским клубом». В свою очередь, мадридцы уже приблизились к договоренности с «Баварией». Сообщается, что мюнхенский клуб желает продать Дэвиса следующим летом, чем отпустить его бесплатно в 2025 году.
По информации Cadena SER, мадридцы заплатят «Баварии» за Дэвиса 50 миллионов евро.
В этом сезоне канадец отыграл 28 матчей, забил один гол и отдал три результативных передачи.
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