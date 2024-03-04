В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера

23-летний фулбек «Баварии» Альфонсо Дэвис летом может перейти в «Реал».

Ранее сообщалось, что канадский футболист уже достиг устной договоренности с «королевским клубом». В свою очередь, мадридцы уже приблизились к договоренности с «Баварией». Сообщается, что мюнхенский клуб желает продать Дэвиса следующим летом, чем отпустить его бесплатно в 2025 году.



По информации Cadena SER, мадридцы заплатят «Баварии» за Дэвиса 50 миллионов евро.

В этом сезоне канадец отыграл 28 матчей, забил один гол и отдал три результативных передачи.