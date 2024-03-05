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  4. ГВАРДИОЛА – о матче с Копенгагеном: «Помним, что случилось с МЮ»
Лига чемпионов
05 марта 2024, 15:08 |
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ГВАРДИОЛА – о матче с Копенгагеном: «Помним, что случилось с МЮ»

Наставник «горожан» предостерег от шапкозакидательских настроений

05 марта 2024, 15:08 |
170
0
ГВАРДИОЛА – о матче с Копенгагеном: «Помним, что случилось с МЮ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного домашнего матча с «Копенгагеном» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, первая игра между командами в Дании завершилась в пользу английской команды – 3:1.

«Копенгаген» действительно здорово организован и очень компактно действует в обороне. Мы очень хорошо сыграли в первом матче. Но мы помним, что случилось с «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». Это очень сильная команда.

Выиграть Лигу чемпионов — приятное чувство. И я надеюсь, что завтра мы сможем снова выйти в четвертьфинал. Но мы с уважением относимся к «Копенгагену» и знаем, что случиться может всякое», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

Добавим, что «Копенгаген» со второго места вышел в плей-офф из группы с «Баварией», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем», по разу обыграв две последние команды.

Матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген» состоится 6 марта в Манчестере.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Лига чемпионов пресс-конференция
Источник УЕФА
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