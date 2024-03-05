ГВАРДИОЛА – о матче с Копенгагеном: «Помним, что случилось с МЮ»
Наставник «горожан» предостерег от шапкозакидательских настроений
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного домашнего матча с «Копенгагеном» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, первая игра между командами в Дании завершилась в пользу английской команды – 3:1.
«Копенгаген» действительно здорово организован и очень компактно действует в обороне. Мы очень хорошо сыграли в первом матче. Но мы помним, что случилось с «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». Это очень сильная команда.
Выиграть Лигу чемпионов — приятное чувство. И я надеюсь, что завтра мы сможем снова выйти в четвертьфинал. Но мы с уважением относимся к «Копенгагену» и знаем, что случиться может всякое», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.
Добавим, что «Копенгаген» со второго места вышел в плей-офф из группы с «Баварией», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем», по разу обыграв две последние команды.
Матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген» состоится 6 марта в Манчестере.
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