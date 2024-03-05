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  4. «Не может быть»: Фоден впечатлен похвалой Гвардиолы в свой адрес
Англия
05 марта 2024, 14:18 |
340
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«Не может быть»: Фоден впечатлен похвалой Гвардиолы в свой адрес

Англичанин не считает, что с Месси вообще можно кого-то сравнивать

05 марта 2024, 14:18 |
340
0
«Не может быть»: Фоден впечатлен похвалой Гвардиолы в свой адрес
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден был приятно удивлен похвале от главного тренера команды Жузепа Гвардиолы.

Напомним, специалист ранее назвал Фодена лучшим игроком после Месси, при этом отметив, что аргентинец все же лучше.

«Не может быть! Я хочу быть тем игроком, который выигрывает для команды матчи и показывает себя в самых важных играх. А с Месси никого нельзя сравнивать — он в своем собственном мире. Но услышать подобное от тренера очень приятно», — цитирует Фодена The Sun.

Отметим, что в манчестерском дерби Фоден оформил дубль. Всего на счету 23-летнего англичанина 18 голов и 10 результативных передач в 40 матчах «Сити» в текущем сезоне.

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Фил Фоден Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Лионель Месси
Источник The Sun
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