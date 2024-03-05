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Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 14:44 | Обновлено 05 марта 2024, 14:57
2578
11

Украинец из Динамо стал трансферной целью Жироны на лето

Александр Тымчик может присоединиться к Довбику и Цыганкову

05 марта 2024, 14:44 | Обновлено 05 марта 2024, 14:57
2578
11
Украинец из Динамо стал трансферной целью Жироны на лето
ФК Динамо. Александр Тымчик

Испанский футбольный клуб «Жирона», за который выступают два украинца Артем Довбик и Виктор Цыганков, нацелился на 27-летнего украинского правого защитника киевского «Динамо» Александра Тымчика.

Сообщается, что трансфер украинца будет приоритетной целью для «Жироны» на следующее лето. Каталонский клуб планирует инвестировать немалые деньги в усиление своего наиболее уязвимого места – защиты.

«Они хотят приобрести Тымчика, чтобы придать команде опыта», – объясняет выбор каталонцев информированный источник в Испании.

Отмечается, что пока не известно будущее Яна Коуту, который выступает на той же позиции, что и Тымчик. Права на Коуту принадлежат «Манчестер Сити» и случае попадания «Жироны» в ЛЧ он не сможет выступать за каталонцев из-за правил УЕФА.

Ранее сообщалось, что трансфер Тымчика может обойтись «Жироне» в 3-4 миллиона евро.

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Динамо Киев трансферы Жирона Александр Пихаленок Александр Тымчик трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Ян Коуту
Источник Футбол 24
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Комментарии 11
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Gargantua
пожелать успеха и отпустить
там Каравев смотрится не хуже, а надо наигрывать малого Гусева. Да и Дячук на фланге может раскрыться получше чем в центре
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+3
Показать Скрыть 4 ответа
Умник
Норм. Надо хорошее имя сделать в Европе как клуб который продает качественных игроков.
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0
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fedd1979
Не смішіть
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0
rosti79
Брехня 
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0
Max-Morlock
И Ваната
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-4
UkrainianUPL
Мало. 20-30 треба просити. Це ж топ гравець з самого Динамо 
Ответить
-5
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