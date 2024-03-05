Украинец из Динамо стал трансферной целью Жироны на лето

Испанский футбольный клуб «Жирона», за который выступают два украинца Артем Довбик и Виктор Цыганков, нацелился на 27-летнего украинского правого защитника киевского «Динамо» Александра Тымчика.

Сообщается, что трансфер украинца будет приоритетной целью для «Жироны» на следующее лето. Каталонский клуб планирует инвестировать немалые деньги в усиление своего наиболее уязвимого места – защиты.

«Они хотят приобрести Тымчика, чтобы придать команде опыта», – объясняет выбор каталонцев информированный источник в Испании.

Отмечается, что пока не известно будущее Яна Коуту, который выступает на той же позиции, что и Тымчик. Права на Коуту принадлежат «Манчестер Сити» и случае попадания «Жироны» в ЛЧ он не сможет выступать за каталонцев из-за правил УЕФА.

Ранее сообщалось, что трансфер Тымчика может обойтись «Жироне» в 3-4 миллиона евро.