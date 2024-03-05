«Нельзя продавать дым». Пике раскритиковал руководство Барселоны

Легендарный экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике раскритиковал политику руководства каталонцев в то время, когда клуб испытывает серьезные финансовые трудности:

«Люди в «Барселоне» хотят знать правду и смотреть ей в глаза. Нужно сообщать реальные новости. Чего нельзя делать, так это продавать дым и говорить, что мы собираемся выиграть Лигу чемпионов, а потом у вас не будет денег для соревнований.

Я не знаю, в какой ситуации сейчас находится клуб, но похоже, что она не очень хорошая. Думаю, что акционерам клуба нравится смотреть правде в глаза. Если вы скажете им: «Послушайте, здесь нет ни гроша, и в ближайшие два-три года мы будем эксплуатировать Ла Масию на полную мощность - люди поймут».

Им надо объявить о доверии к воспитанникам академии, о том, что мы собираемся постараться побороться за победу в Ла Лиге. Нельзя говорить: «Мы собираемся подписать Холанда». Это здорово, но как это сделать? Я сказал «Холанд», но на его место можно подставить и «Мбаппе».

Ранее сообщалось о том, что Пике хочет начать тренерскую карьеру.