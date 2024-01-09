Чемпион мира и легендарный игрок Барсы анонсировал возвращение в футбол
Жерар Пике хочет стать тренером
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании 36-летний Жерар Пике анонсировал возвращение в футбол. Испанец рассказал в своих социальных сетях, что хочет стать тренером.
«Наступил новый год и я, хорошо подумав, решил вернуться в футбол. Я очень скучаю по этой игре. В этот раз я уже не буду игроком. Я буду тренером. Я поделюсь более подробной информацией в конце недели», – рассказал Пике.
Пике выступал за основную команду «Барселоны» с 2008 года. Он по три раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также 8 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выигрывал Кубок Испании и 6 раз – Суперкубок страны.
36-летний испанец повесил бутсы на гвоздь в ноябре 2022 года.
Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana.— Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2024
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