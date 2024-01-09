Чемпион мира и легендарный игрок Барсы анонсировал возвращение в футбол

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании 36-летний Жерар Пике анонсировал возвращение в футбол. Испанец рассказал в своих социальных сетях, что хочет стать тренером.

«Наступил новый год и я, хорошо подумав, решил вернуться в футбол. Я очень скучаю по этой игре. В этот раз я уже не буду игроком. Я буду тренером. Я поделюсь более подробной информацией в конце недели», – рассказал Пике.

Пике выступал за основную команду «Барселоны» с 2008 года. Он по три раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также 8 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выигрывал Кубок Испании и 6 раз – Суперкубок страны.

36-летний испанец повесил бутсы на гвоздь в ноябре 2022 года.