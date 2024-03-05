Симоне Индзаги установил тренерский рекорд Серии А
Тренер «Интера» выиграл 178 из 300 своих матчей в чемпионате Италии
Вчера, 4 марта «Интер» в 27-м туре Серии А дома обыграл «Дженоа» со счетом 2:1. Для главного тренера «нерадзурри» Симоне Индзаги этот матч стал юбилейным, 300-м в Серии А в качестве тренера.
В своих первых 300 матчах в Серии А он одержал 178 побед, что является рекордом чемпионата Италии. Предыдущий рекорд принадлежал Карло Анчелотти, который выиграл 172 из своих первых 300 матчей в Серии А. У Массимилиано Аллегри 171 победа.
Индзаги работает в Серии А с 2016 года, когда он возглавил «Лацио». В «Интере» тренер работает с 2021 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вскоре Кристиан Шевченко может получить вызов в сборную Украины U-19
Капитан «горняков» не попал в заявку на матч отбора на Евро-2024