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  4. Симоне Индзаги установил тренерский рекорд Серии А
Италия
05 марта 2024, 13:40 |
283
0

Симоне Индзаги установил тренерский рекорд Серии А

Тренер «Интера» выиграл 178 из 300 своих матчей в чемпионате Италии

05 марта 2024, 13:40 |
283
0
Симоне Индзаги установил тренерский рекорд Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Вчера, 4 марта «Интер» в 27-м туре Серии А дома обыграл «Дженоа» со счетом 2:1. Для главного тренера «нерадзурри» Симоне Индзаги этот матч стал юбилейным, 300-м в Серии А в качестве тренера.

В своих первых 300 матчах в Серии А он одержал 178 побед, что является рекордом чемпионата Италии. Предыдущий рекорд принадлежал Карло Анчелотти, который выиграл 172 из своих первых 300 матчей в Серии А. У Массимилиано Аллегри 171 победа.

Индзаги работает в Серии А с 2016 года, когда он возглавил «Лацио». В «Интере» тренер работает с 2021 года.

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Симоне Индзаги Интер Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Карло Анчелотти Массимилиано Аллегри статистика
Источник Opta
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