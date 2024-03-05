Симоне Индзаги установил тренерский рекорд Серии А

Вчера, 4 марта «Интер» в 27-м туре Серии А дома обыграл «Дженоа» со счетом 2:1. Для главного тренера «нерадзурри» Симоне Индзаги этот матч стал юбилейным, 300-м в Серии А в качестве тренера.

В своих первых 300 матчах в Серии А он одержал 178 побед, что является рекордом чемпионата Италии. Предыдущий рекорд принадлежал Карло Анчелотти, который выиграл 172 из своих первых 300 матчей в Серии А. У Массимилиано Аллегри 171 победа.

Индзаги работает в Серии А с 2016 года, когда он возглавил «Лацио». В «Интере» тренер работает с 2021 года.