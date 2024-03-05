Рафаэль БАНДЕЙРА: «Шахтер не действовал по принципам фэйр-плей»

Португальский защитник «Кривбасса» Рафаэль Бандейра прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (2:5) в матче 19-го тура УПЛ.

– Рафаэль, в чем видишь основные причины неудачи?

– По моему мнению, соперник нас переиграл, мы допустили много ошибок. Нам не удалось показать ту игру, которую мы хотели. Но уже в следующем матче, который сыграем дома, настраиваемся исключительно на победу. Хотим порадовать наших болельщиков.

– Второй гол «Шахтера»... Что там произошло, почему не разобрались?

– Их игрок лежал на газоне, несколько наших игроков подошли к нему. Но «Шахтер» воспользовался паузой. Быстро разыграл стандарт. Мы же действовали по принципу фейр-плей. «Шахтер», к сожалению, этого не сделал. Эту игру надо как можно быстрее разыграть и уже думать о поединке против «Оболони».

– Какие слова ты бы сказал болельщикам, ведь «Кривбасс» поддерживали не только в Украине, но и за пределами нашего государства?

– Да, мы чувствовали поддержку. Также за нас болели на стадионе во Львове, фаны скандировали «Кривбасс» Кривой Рог. Это вдохновляет, спасибо за поддержку. Приглашаю наших болельщиков на первый домашний матч против «Оболони».