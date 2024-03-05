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  4. Рафаэль БАНДЕЙРА: «Шахтер не действовал по принципам фэйр-плей»
Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 13:13 |
651
5

Рафаэль БАНДЕЙРА: «Шахтер не действовал по принципам фэйр-плей»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал поражение против «Шахтера»

05 марта 2024, 13:13 |
651
5
Рафаэль БАНДЕЙРА: «Шахтер не действовал по принципам фэйр-плей»
ФК Кривбасс. Рафаэль Бандейра

Португальский защитник «Кривбасса» Рафаэль Бандейра прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (2:5) в матче 19-го тура УПЛ.

– Рафаэль, в чем видишь основные причины неудачи?

– По моему мнению, соперник нас переиграл, мы допустили много ошибок. Нам не удалось показать ту игру, которую мы хотели. Но уже в следующем матче, который сыграем дома, настраиваемся исключительно на победу. Хотим порадовать наших болельщиков.

– Второй гол «Шахтера»... Что там произошло, почему не разобрались?

– Их игрок лежал на газоне, несколько наших игроков подошли к нему. Но «Шахтер» воспользовался паузой. Быстро разыграл стандарт. Мы же действовали по принципу фейр-плей. «Шахтер», к сожалению, этого не сделал. Эту игру надо как можно быстрее разыграть и уже думать о поединке против «Оболони».

– Какие слова ты бы сказал болельщикам, ведь «Кривбасс» поддерживали не только в Украине, но и за пределами нашего государства?

– Да, мы чувствовали поддержку. Также за нас болели на стадионе во Львове, фаны скандировали «Кривбасс» Кривой Рог. Это вдохновляет, спасибо за поддержку. Приглашаю наших болельщиков на первый домашний матч против «Оболони».

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 5
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sahka1981
Вернидуб для футболхаба це ж саме сказав, що в фейр-плей грають не всі, одні грають, інші ні. Буде урок, хоча ще після Вереса можна було б і запам'ятати.
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UkrainianUPL
Ещё один клоун нытик. Вроде же не дырявый а португалец 
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aleks8-48
Какой фейр-плей,когда на поле лежал соперник? Они подошли к сбитому сопернику с мыслью,что судья подждёт пока они будут извиняться? Это полезный урок на будующее- только судья решает, когда можно вводить мяч,а игрок должен всё время быть в игре.
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