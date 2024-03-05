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  4. В Шахтере проигнорировали просьбу УАФ. Что произошло?
Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 13:11 | Обновлено 05 марта 2024, 13:57
1646
1

В Шахтере проигнорировали просьбу УАФ. Что произошло?

Донецкий клуб сегодня объявил, кого вызвал Сергей Ребров в сборную Украины

05 марта 2024, 13:11 | Обновлено 05 марта 2024, 13:57
1646
1
В Шахтере проигнорировали просьбу УАФ. Что произошло?
ФК Шахтер

Сегодня, 5 марта, официальный сайт донецкого «Шахтера» обнародовал список футболистов, получивших вызов в ряды национальной сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины.

По информации Football Hub, «горняки», опубликовав список игроков, проигнорировали просьбу Украинской Ассоциации Футбола.

5 марта УАФ разослала в клубы письма с перечнем игроков, вызванных в национальную команду на мартовские матчи, но с просьбой, чтобы клубные медиа не публиковали эти данные на своих ресурсах до официального объявления заявки «сине-желтых» на сайте Украинской ассоциации футбола.

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Сергей Ребров Шахтер Донецк сборная Украины по футболу заявка сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина Украинская ассоциация футбола
Источник FootballHub
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easterly
гопнікі - що з них взяти, понти на першому місці
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