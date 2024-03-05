В Шахтере проигнорировали просьбу УАФ. Что произошло?
Донецкий клуб сегодня объявил, кого вызвал Сергей Ребров в сборную Украины
Сегодня, 5 марта, официальный сайт донецкого «Шахтера» обнародовал список футболистов, получивших вызов в ряды национальной сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины.
По информации Football Hub, «горняки», опубликовав список игроков, проигнорировали просьбу Украинской Ассоциации Футбола.
5 марта УАФ разослала в клубы письма с перечнем игроков, вызванных в национальную команду на мартовские матчи, но с просьбой, чтобы клубные медиа не публиковали эти данные на своих ресурсах до официального объявления заявки «сине-желтых» на сайте Украинской ассоциации футбола.
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