Анри объяснил, как Гарри Кейн заслужил его уважение

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри впечатлен прогрессом в игре Гарри Кейна за последнее время.

«Эволюция Гарри Кейна была выдающейся. Когда я пришел к Кейну, я сказал ему: «Хочешь добавить в свою игру ассисты?». Он ответил: «Честно говоря, я недоволен своими голевыми передачами и должен делать их больше». И знаете что, я уважаю людей, которые говорят и подкрепляют свои слова. И вы можете видеть, как он играет...

Когда мы говорим о универсальном нападающем, я много раз говорил об этом, мы говорим о том, что Патрик Клюйверт был таким игроком. Я не говорю, что он был лучшим нападающим в истории, но универсальные нападающие могут делать все. Кейн может делать все. Он может выйти в полузащиту, отдать мяч вингеру, отобрать мяч у опорного полузащитника, сыграть через линию. То, как Кейн играет сейчас, – это универсальный нападающий», – сказал Анри.

Ранее Анри выступил с предостережением для «Арсенала».