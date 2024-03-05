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  4. Анри объяснил, как Гарри Кейн заслужил его уважение
Англия
05 марта 2024, 12:57 |
353
2

Анри объяснил, как Гарри Кейн заслужил его уважение

Известный в прошлом игрок АПЛ признался, что приятно поражен прогрессу англичанина

05 марта 2024, 12:57 |
353
2
Анри объяснил, как Гарри Кейн заслужил его уважение
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри впечатлен прогрессом в игре Гарри Кейна за последнее время.

«Эволюция Гарри Кейна была выдающейся. Когда я пришел к Кейну, я сказал ему: «Хочешь добавить в свою игру ассисты?». Он ответил: «Честно говоря, я недоволен своими голевыми передачами и должен делать их больше». И знаете что, я уважаю людей, которые говорят и подкрепляют свои слова. И вы можете видеть, как он играет...

Когда мы говорим о универсальном нападающем, я много раз говорил об этом, мы говорим о том, что Патрик Клюйверт был таким игроком. Я не говорю, что он был лучшим нападающим в истории, но универсальные нападающие могут делать все. Кейн может делать все. Он может выйти в полузащиту, отдать мяч вингеру, отобрать мяч у опорного полузащитника, сыграть через линию. То, как Кейн играет сейчас, – это универсальный нападающий», – сказал Анри.

Ранее Анри выступил с предостережением для «Арсенала».

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Источник Goal.com
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Комментарии 2
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pol-55
Анрі, Гаррі і в захисті дока,особливо при стандартах.
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Lulinnha
Анрі дайте мені тренувати Барсу. Ви побачите новий рівень.... 
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0
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