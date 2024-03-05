Легендарный Анри выступил с предостережением для Арсенала

Французский экс-нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри похвалил «канониров» после победы 6:0 над «Шеффилд Юнайтед» в 27-м туре АПЛ за яркую игру и напомнил, что важно не только играть, а и брать трофеи.

«Арсенал» не пропустил, и у него забивали разные футболисты, но при этом команда продолжала играть так, как хочет Артета.

Мы так много раз обсуждали, купит ли «Арсенал» летом топ-форварда, но сейчас дискуссия иная.

То, как клуб играет сейчас, – потрясающе. Но, если в конце сезона вы не берете трофей, праздновать будет нечего», – заявил ныне 46-летний Анри.

Напомним, «Арсенал» в матче с «Шеффилд Юнейтед» установил исторический клубный рекорд.