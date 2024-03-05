В Барсе дали Хави последний шанс, его могут вскоре уволить. Когда?

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

Однако сообщается, что испанский наставник может быть уволен в ближайшее время. Руководство каталонского клуба распрощается с Хави, если «сине-гранатовые» не смогут пройти «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для «Барсы» является приоритетом выход в четвертьфинал главного еврокубка, ведь за это они получат дополнительные средства в казну клуба.

Напомним, в первом матче в Неаполе подопечные Хави сыграли в ничью – 1:1. Ответный матч состоится в Барселоне 12 марта и начнется в 22:00 по киевскому времени.