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  4. В Барсе дали Хави последний шанс, его могут вскоре уволить. Когда?
Лига чемпионов
05 марта 2024, 12:29 |
156
0

В Барсе дали Хави последний шанс, его могут вскоре уволить. Когда?

Испанца уволят, если «Барселона» не пройдет «Наполи» в ЛЧ

05 марта 2024, 12:29 |
156
0
В Барсе дали Хави последний шанс, его могут вскоре уволить. Когда?
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

Однако сообщается, что испанский наставник может быть уволен в ближайшее время. Руководство каталонского клуба распрощается с Хави, если «сине-гранатовые» не смогут пройти «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для «Барсы» является приоритетом выход в четвертьфинал главного еврокубка, ведь за это они получат дополнительные средства в казну клуба.

Напомним, в первом матче в Неаполе подопечные Хави сыграли в ничью – 1:1. Ответный матч состоится в Барселоне 12 марта и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Источник Cronica Global
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