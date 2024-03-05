WTA05 марта 2024, 11:59 | Обновлено 05 марта 2024, 12:00
283
0
Источник: Итоговый турнир WTA с 2024-го переедет в Саудовскую Аравию
В ближайшие годы женщины будут играть WTA Finals в Эр-Рияде
05 марта 2024, 11:59 | Обновлено 05 марта 2024, 12:00
283
0
Итоговый турнир WTA в 2024 году пройдет в Эр-Рияде. Об этом сообщает Sport.pl.
По информации источника, в ближайшие дни стороны подпишут трехлетний контракт с опцией продления.
Отметим, что в последние годы турнир WTA Finals не имел стабильного места проведения. В 2023-м и 2021-м Итоговый турнир WTA проводился в Мексике, в 2022-м – в США.
Ранее ATP объявила о стратегическом партнерстве с Саудовской Аравией.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 марта 2024, 15:28 10
Хесус Хиль Мансано не будет судить ближайшие матчи Ла Лиги
Футбол | 05 марта 2024, 11:17 2
Официальный список будет обнародован в течение этой недели
Футбол | 04.03.2024, 16:13
Футбол | 04.03.2024, 19:50
Теннис | 05.03.2024, 09:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Другие виды
04.03.2024, 06:48 1
04.03.2024, 06:30 8
04.03.2024, 15:35 6
04.03.2024, 20:55
03.03.2024, 16:33
03.03.2024, 22:20 5
03.03.2024, 11:45 2