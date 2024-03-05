Источник: Итоговый турнир WTA с 2024-го переедет в Саудовскую Аравию

Итоговый турнир WTA в 2024 году пройдет в Эр-Рияде. Об этом сообщает Sport.pl.

По информации источника, в ближайшие дни стороны подпишут трехлетний контракт с опцией продления.

Отметим, что в последние годы турнир WTA Finals не имел стабильного места проведения. В 2023-м и 2021-м Итоговый турнир WTA проводился в Мексике, в 2022-м – в США.

Ранее ATP объявила о стратегическом партнерстве с Саудовской Аравией.