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  4. Источник: Итоговый турнир WTA с 2024-го переедет в Саудовскую Аравию
WTA
05 марта 2024, 11:59 | Обновлено 05 марта 2024, 12:00
283
0

Источник: Итоговый турнир WTA с 2024-го переедет в Саудовскую Аравию

В ближайшие годы женщины будут играть WTA Finals в Эр-Рияде

05 марта 2024, 11:59 | Обновлено 05 марта 2024, 12:00
283
0
Источник: Итоговый турнир WTA с 2024-го переедет в Саудовскую Аравию
WTA

Итоговый турнир WTA в 2024 году пройдет в Эр-Рияде. Об этом сообщает Sport.pl.

По информации источника, в ближайшие дни стороны подпишут трехлетний контракт с опцией продления.

Отметим, что в последние годы турнир WTA Finals не имел стабильного места проведения. В 2023-м и 2021-м Итоговый турнир WTA проводился в Мексике, в 2022-м – в США.

Ранее ATP объявила о стратегическом партнерстве с Саудовской Аравией.

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Саудовская Аравия Итоговый турнир WTA
Источник Twitter
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