ATP объявила о стратегическом партнерстве с Саудовской Аравией
Суверенный фонд Саудовской Аравии станет спонсором многих турниров ATP
ATP и Суверенный фонд Саудовской Аравии объявили о партнерстве. Совместные усилия направлены на поддержку молодых теннисистов и развитие инициатив в области спорта.
Фонд становится официальным титульным спонсором рейтинга ATP и спонсором турниров ATP в Индиан-Уэллс, Майами, Мадриде, Пекине, Итогового турнира Nitto ATP Finals, а также молодежного Итогового турнира Next Gen ATP Finals, который будут проводить в Джидде до 2027 года.
Партнерство направлено в том числе и на повышение интереса к теннису в Саудовской Аравии и развитие спортивной инфраструктуры.
Также рассматриваются возможности проведения WTA Finals в Королевстве Саудовская Аравия.
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