ATP объявила о стратегическом партнерстве с Саудовской Аравией

ATP и Суверенный фонд Саудовской Аравии объявили о партнерстве. Совместные усилия направлены на поддержку молодых теннисистов и развитие инициатив в области спорта.

Фонд становится официальным титульным спонсором рейтинга ATP и спонсором турниров ATP в Индиан-Уэллс, Майами, Мадриде, Пекине, Итогового турнира Nitto ATP Finals, а также молодежного Итогового турнира Next Gen ATP Finals, который будут проводить в Джидде до 2027 года.

Партнерство направлено в том числе и на повышение интереса к теннису в Саудовской Аравии и развитие спортивной инфраструктуры.

Также рассматриваются возможности проведения WTA Finals в Королевстве Саудовская Аравия.