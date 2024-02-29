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  4. ATP объявила о стратегическом партнерстве с Саудовской Аравией
ATP
29 февраля 2024, 17:10 |
101
0

ATP объявила о стратегическом партнерстве с Саудовской Аравией

Суверенный фонд Саудовской Аравии станет спонсором многих турниров ATP

29 февраля 2024, 17:10 |
101
0
ATP объявила о стратегическом партнерстве с Саудовской Аравией
PIF

ATP и Суверенный фонд Саудовской Аравии объявили о партнерстве. Совместные усилия направлены на поддержку молодых теннисистов и развитие инициатив в области спорта.

Фонд становится официальным титульным спонсором рейтинга ATP и спонсором турниров ATP в Индиан-Уэллс, Майами, Мадриде, Пекине, Итогового турнира Nitto ATP Finals, а также молодежного Итогового турнира Next Gen ATP Finals, который будут проводить в Джидде до 2027 года.

Партнерство направлено в том числе и на повышение интереса к теннису в Саудовской Аравии и развитие спортивной инфраструктуры.

Также рассматриваются возможности проведения WTA Finals в Королевстве Саудовская Аравия.

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ATP Саудовская Аравия
Источник Sport.ua
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