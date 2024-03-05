ПСЖ обновил рекорд клуба по приятной серии на выезде

В 24-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл на выезде вничью 0:0 с «Монако».

Этот результат позволил столичному коллективу довести серию своих матчей в гостях без поражений до 19 игр. Это новый клубный рекорд.

Данная беспроигрышная серия началась у «ПСЖ» в минувшем сезоне матчем 25-го тура с «Марселем», в котором парижане разгромили оппонента со счетом 3:0.

Сейчас в таблице Лиги 1 «ПСЖ» занимает 1-е место, имея 55 очков.

Ранее сообщалось, что французская лига вскоре сменит название.