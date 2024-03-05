Франция05 марта 2024, 10:51 | Обновлено 05 марта 2024, 11:00
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ПСЖ обновил рекорд клуба по приятной серии на выезде
Парижане поделили очки на поле «Монако»
05 марта 2024, 10:51 | Обновлено 05 марта 2024, 11:00
46
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В 24-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл на выезде вничью 0:0 с «Монако».
Этот результат позволил столичному коллективу довести серию своих матчей в гостях без поражений до 19 игр. Это новый клубный рекорд.
Данная беспроигрышная серия началась у «ПСЖ» в минувшем сезоне матчем 25-го тура с «Марселем», в котором парижане разгромили оппонента со счетом 3:0.
Сейчас в таблице Лиги 1 «ПСЖ» занимает 1-е место, имея 55 очков.
Ранее сообщалось, что французская лига вскоре сменит название.
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