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Франция
05 марта 2024, 10:51 | Обновлено 05 марта 2024, 11:00
46
0

ПСЖ обновил рекорд клуба по приятной серии на выезде

Парижане поделили очки на поле «Монако»

05 марта 2024, 10:51 | Обновлено 05 марта 2024, 11:00
46
0
ПСЖ обновил рекорд клуба по приятной серии на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine

В 24-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл на выезде вничью 0:0 с «Монако».

Этот результат позволил столичному коллективу довести серию своих матчей в гостях без поражений до 19 игр. Это новый клубный рекорд.

Данная беспроигрышная серия началась у «ПСЖ» в минувшем сезоне матчем 25-го тура с «Марселем», в котором парижане разгромили оппонента со счетом 3:0.

Сейчас в таблице Лиги 1 «ПСЖ» занимает 1-е место, имея 55 очков.

Ранее сообщалось, что французская лига вскоре сменит название.

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Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Монако
Источник Лига 1
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