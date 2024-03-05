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Франция
05 марта 2024, 09:44 | Обновлено 05 марта 2024, 09:55
465
1

Перейдут на фастфуд. Чемпионат Франции поменяет название

У французской лиги новый титульный спонсор

05 марта 2024, 09:44 | Обновлено 05 марта 2024, 09:55
465
1
Перейдут на фастфуд. Чемпионат Франции поменяет название
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Франции со следующего сезона поменяет свое официальное название.

Вместо нынешней Uber Лиги 1 турнир будет называться McDonalds Лига 1.

Сообщается, что McDonalds будет платить за нейминговые права на чемпионат Франции 20 млн евро в год.

Контракт с предыдущим спонсором, компанией Uber, приносил французскому чемпионату 15 млн евро. На новый сезон Uber уменьшил свое предложение, ведь в последние годы из чемпионата Франции уехали такие звезды как Лионель Месси и Наймар, а вскоре за ними может последовать Киолиан Мбаппе.

В такой ситуации представители чемпионата Франции начали поиск новых партнеров и уже договорились с сетью быстрого питания McDonalds.

О сделке официально не сообщается, так как стороны еще не урегулировали все юридические моменты и переговоры пока продолжаются.

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Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
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ErichMariaШевченко
Пусть и в УПЛ зайдут.
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