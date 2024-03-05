Перейдут на фастфуд. Чемпионат Франции поменяет название
У французской лиги новый титульный спонсор
Чемпионат Франции со следующего сезона поменяет свое официальное название.
Вместо нынешней Uber Лиги 1 турнир будет называться McDonalds Лига 1.
Сообщается, что McDonalds будет платить за нейминговые права на чемпионат Франции 20 млн евро в год.
Контракт с предыдущим спонсором, компанией Uber, приносил французскому чемпионату 15 млн евро. На новый сезон Uber уменьшил свое предложение, ведь в последние годы из чемпионата Франции уехали такие звезды как Лионель Месси и Наймар, а вскоре за ними может последовать Киолиан Мбаппе.
В такой ситуации представители чемпионата Франции начали поиск новых партнеров и уже договорились с сетью быстрого питания McDonalds.
О сделке официально не сообщается, так как стороны еще не урегулировали все юридические моменты и переговоры пока продолжаются.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В команде Руслана Ротаня сыграл Иван Калюжный, который не был заявлен на этот поединок
«Канониры» разгромили соперника в гостях со счетом 6:0