Перейдут на фастфуд. Чемпионат Франции поменяет название

Чемпионат Франции со следующего сезона поменяет свое официальное название.

Вместо нынешней Uber Лиги 1 турнир будет называться McDonalds Лига 1.

Сообщается, что McDonalds будет платить за нейминговые права на чемпионат Франции 20 млн евро в год.

Контракт с предыдущим спонсором, компанией Uber, приносил французскому чемпионату 15 млн евро. На новый сезон Uber уменьшил свое предложение, ведь в последние годы из чемпионата Франции уехали такие звезды как Лионель Месси и Наймар, а вскоре за ними может последовать Киолиан Мбаппе.

В такой ситуации представители чемпионата Франции начали поиск новых партнеров и уже договорились с сетью быстрого питания McDonalds.

О сделке официально не сообщается, так как стороны еще не урегулировали все юридические моменты и переговоры пока продолжаются.