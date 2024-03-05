Появился приоритетный для Тухеля вариант после ухода из Баварии

Британский журналист Бен Джейкобс поделился информацией о будущем наставнике «Манчестер Юнайтед», которым сейчас является Эрик тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» стремится создать футбольную структуру, которая будет долгосрочной и ориентированной на будущее. Даже если вы удовлетворены своим менеджером, вам все равно в какой-то мере нужен план преемственности. И я думаю, что именно поэтому мы видим много имён, начиная от Тухеля и Нагельсмана и заканчивая кем-то вроде Зидана.

Если изменения произойдут, я думаю, что это правдивые данные. Насколько я знаю, Тухель хотел бы воспользоваться возможностью. Он думает, что ему есть что доказывать в Англии. Томас говорил, что разочарован историей своего ухода из «Челси», – заявил Джейкобс.

Как известно, Томас Тухель будущим летом покинет стан «Баварии».