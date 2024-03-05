Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Появился приоритетный для Тухеля вариант после ухода из Баварии
Германия
05 марта 2024, 10:01 | Обновлено 05 марта 2024, 10:11
821
0

Появился приоритетный для Тухеля вариант после ухода из Баварии

Немецкий специалист брать паузу не намерен

05 марта 2024, 10:01 | Обновлено 05 марта 2024, 10:11
821
0
Появился приоритетный для Тухеля вариант после ухода из Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Британский журналист Бен Джейкобс поделился информацией о будущем наставнике «Манчестер Юнайтед», которым сейчас является Эрик тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» стремится создать футбольную структуру, которая будет долгосрочной и ориентированной на будущее. Даже если вы удовлетворены своим менеджером, вам все равно в какой-то мере нужен план преемственности. И я думаю, что именно поэтому мы видим много имён, начиная от Тухеля и Нагельсмана и заканчивая кем-то вроде Зидана.

Если изменения произойдут, я думаю, что это правдивые данные. Насколько я знаю, Тухель хотел бы воспользоваться возможностью. Он думает, что ему есть что доказывать в Англии. Томас говорил, что разочарован историей своего ухода из «Челси», – заявил Джейкобс.

Как известно, Томас Тухель будущим летом покинет стан «Баварии».

По теме:
Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Игра против Лацио важна для всего сезона»
Чиро ИММОБИЛЕ: «Защитники Лацио позаботятся о Кейне»
Британский журналист Пирс Морган назвал будущего чемпиона АПЛ. Угадает?
Манчестер Юнайтед Томас Тухель Эрик тен Хаг Английская Премьер-лига Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Give me Sport
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
Футбол | 04 марта 2024, 16:13 1
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?

Франк Лебеф считает незаслуженным сравнение Роналду чемпионатов Франции и Саудовской Аравии

За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1070 оккупантов, 9 танков и 28 ББМ
Война | 05 марта 2024, 08:04 0
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1070 оккупантов, 9 танков и 28 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1070 оккупантов, 9 танков и 28 ББМ

Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских

Реал Сосьедад – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 05.03.2024, 06:41
Реал Сосьедад – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Реал Сосьедад – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
Футбол | 04.03.2024, 19:50
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
Три ключевых игрока могут покинуть Ливерпуль вместе с Клоппом
Футбол | 04.03.2024, 11:25
Три ключевых игрока могут покинуть Ливерпуль вместе с Клоппом
Три ключевых игрока могут покинуть Ливерпуль вместе с Клоппом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Исторический финал. Стала известна победительница турнира WTA 250 в Остине
Исторический финал. Стала известна победительница турнира WTA 250 в Остине
04.03.2024, 01:38
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
04.03.2024, 06:30 8
Футбол
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
03.03.2024, 16:44 45
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Александрии засчитано техническое поражение в матче с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Александрии засчитано техническое поражение в матче с Шахтером
04.03.2024, 13:50 289
Футбол
Шахтер забил 5 голов лидеру УПЛ, позор Трубина, поражения Жироны и Костюк
Шахтер забил 5 голов лидеру УПЛ, позор Трубина, поражения Жироны и Костюк
04.03.2024, 06:15
Другие виды
ВИДЕО. Костюк со слезами на глазах выступила на награждении в Сан-Диего
ВИДЕО. Костюк со слезами на глазах выступила на награждении в Сан-Диего
04.03.2024, 07:15
Теннис
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
04.03.2024, 00:03 9
Футбол
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
04.03.2024, 15:28 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем