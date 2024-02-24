Тухель в Баварии: почему все пошло не по плану?

Во время перелета в Мюнхен из Бохума сотрудники «Баварии» заметили изменения в поведении Томаса Тухеля. После поражений 50-летний специалист часто становился замкнутым, держался в тени, надвинув бейсболку как можно ниже. Однажды он даже надел солнцезащитные очки поздно вечером – не столько для того, чтобы заслонить свет, сколько для того, чтобы отгородиться от попыток руководства поговорить с ним.

Но после поражения 2:3 в Бохуме, которое стало для «Баварии» третьим подряд, Тухель вдруг стал расслабленным и улыбчивым. Сотрудники подслушали, как он отпускал саркастические шутки. «Он знал, что все кончено», – сказал один из пассажиров самолета, который, как и все источники в этой статье, говорил с The Athletic на условиях анонимности. «Давления больше не было».

В понедельник и вторник совет директоров «Баварии» обсуждал дальнейшие шаги, привлекая для консультаций членов наблюдательного совета Ули Хёнесса и Карла-Хайнца Румменигге. Хёнесс и Румменигге, оба бывшие игроки, руководили клубом в течение 30 лет и вернули себе власть после увольнения в мае генерального директора Оливера Кана и члена совета директоров по спортивным вопросам Хасана Салихамиджича.

Все согласились, что отчаянно плохие выступления команды делают необходимыми перемены, но в отсутствие подходящего временного тренера было решено объявить о расставании, не доводя его до конца. Тренер ушел, но не совсем. После «конструктивного обсуждения между Тухелем и Яном-Кристианом Дреезеном (преемником Кана на посту генерального директора)», говорится в заявлении клуба в среду утром, «Тухель уйдет на год раньше, чем предусмотрено его контрактом, – в конце этого сезона».

Где все пошло не так? В самом начале, если верить членам тренерского штаба Тухеля. «Вероятно, было ошибкой возглавить команду в разгар прошлого сезона», – сказал The Athletic близкий к тренеру источник. Бывший тренер «Челси» не из тех, кто приходит и очаровывает своих игроков. Его подход – методичный, основанный на деталях и деловой.



Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Не имея времени, чтобы как следует подготовиться к работе, Тухель сосредоточился на нескольких основах, но вскоре почувствовал, что недуги команды – нестабильность обороны и загадочная привычка рассыпаться во время матчей – требуют более решительного вмешательства.

Однако Кан и Салихамиджич, нанявшие Тушеля с целью перестроить команду, ушли через несколько секунд после того, как «Бавария» в последний день драматично завоевала титул. Дреезен, бывший финансовый директор без футбольного опыта, заменил Кана, но к летнему окну нового спортивного директора так и не появилось.

Вместо этого был создан трансферный комитет из Тухеля, ключевых членов совета директоров и дуэта «старого режима» – Хёнесса и Румменигге, что принесло смешанный успех.

«Бавария» подписала Гарри Кейна, но возникла нехватка защитников после того, как Тухель позволил правому фуллбеку Йосипу Станишичу уйти в аренду в леверкузенский «Байер». Самое главное, что желание тренера приобрести нового опорного полузащитника осталось без внимания.

Приобретенный «Арсеналом» Деклан Райс оказался слишком дорогим. Чтобы освободить место в полузащите, Тухель предложил продать Леона Горетцку или Йозуа Киммиха – оба, кстати, критиковали клуб за увольнение Юлиана Нагельсманна, – но руководство выступило против. Ценник в 60 млн евро за Жоао Пальинью также сначала показался слишком высоким, и к тому времени, когда тренер таки добился своего, «Фулхэм» не смог найти ему замену, и сделка сорвалась в последнюю секунду.

Вместо этого Тухель получил ту самую комбинацию Горецка-Киммих, которую считал неработоспособной. «Он был похож на врача, который увидел, что пациенту нужна срочная операция, но ему разрешили назначить лишь небольшую терапию», – сказал источник, близкий к Тухелю.



Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Горецка

Ограниченное влияние на состав команды – одна из причуд мюнхенской работы, с которой сталкивался каждый тренер в последние годы. Если мнения разделились, совет директоров всегда склонялся к поддержке нынешнего состава и не допускал дорогостоящих перестановок. Это привело к парадоксу: «Бавария» хочет иметь тренеров с четко сформулированной футбольной философией, но не дает им возможности реализовать ее на своих условиях.

Когда впоследствии дела не ладятся, обе стороны могут заявить, что все это время они были правы. Тренеры могут сказать, что результаты были бы намного лучше, если бы совет директоров прислушался к ним. Члены совета директоров могут сказать, что они были правы, ограничивая трансферные полномочия тренера, потому что у следующего наставника могут быть совсем другие взгляды, а клуб не может позволить себе полностью перекраивать состав каждые два-три года.

В чем Тухель отличался от своих предшественников – Нагельсманна, Ханси Флика, Нико Ковача, Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы, которые имели ограниченные полномочия по трансферным сделкам, – так это в том, что он не хотел мириться с тем, что ему выпало.

На протяжении всего лета и после него Тухель постоянно говорил о необходимости опорного полузащитника, открыто ставя под сомнение способности Горетцки, Киммиха и новоприобретенного Конрада Лаймера. Поскольку первые двое входили в группу лидеров команды, эффект был дестабилизирующим, особенно для этих двух игроков. «Он выхолостил их», – сказал The Athletic источник, близкий к раздевалке.



Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Несколько других игроков, в том числе защитник Маттейс де Лигт, тоже чувствовали себя ненужными. Техничный стиль тренерской работы Тухеля не нашел эмоционального отклика у его команды, но неверно говорить, что в раздевалке было полдюжины его сторонников и столько же противников, вопреки предположениям некоторых источников. Отношение к нему было гораздо более разнообразным. Кому-то нравился и сам человек, и его идеи. Кому-то нравилось одно или другое. Кому-то не нравилось ни то, ни другое. Некоторые были равнодушны.

На поле до последней недели результаты были приличными, но «Баварии» часто не хватало доминирования и четкости. Когда им не удавалось забить в контратаках, они с трудом вскрывали оборону соперника в позиционных атаках.

Тухель больше заботился о том, чтобы избежать контратак соперника, чем о создании численного преимущества на чужой половине поля, из-за чего игра «Баварии» в атаке выглядела вяло. «Игроки боялись потерять мяч, зная, что тренер приструнит их, если они попробуют сделать рискованную передачу за спины защитникам или между линиями», – рассказал источник, близкий к раздевалке.

Не помогло и то, что Тухель не пытался скрыть своего недовольства возле бровки во время матчей. Вместо любви и поддержки, в которых так нуждались некоторые игроки, они столкнулись с тренером, который часто качал головой в отчаянии или делал пренебрежительные жесты.

Этот разлад до сих пор не объясняет, почему тренер, обладающий несомненными качествами, не смог добиться от команды большего в футбольном плане. Члены его тренерского штаба рассказывают о долгих совещаниях, на которых обсуждался более атакующий подход, но в итоге было решено, что оборонительные слабости команды не позволят этого сделать. Тухель играл осторожно, потому что чувствовал, что должен, а не потому, что хотел.

В его защиту можно сказать, что даже некоторые представители старой гвардии в Мюнхене с запозданием пришли к мнению, что команде нужно больше свежей крови, чем предполагалось. Нестабильные выступления многих из тех же игроков за национальную сборную говорят о том, что эти проблемы не сводятся исключительно к ошибкам тренеров, возглавлявших «Баварию» и сборную Германии.

Кто бы ни пришел следующим – в идеале, по мнению клуба, Хаби Алонсо, – он получит карт-бланш на построение нового костяка команды. Одним из преимуществ раннего объявления об уходе Тухеля является то, что это позволит клубу более активно добиваться Алонсо. «Бавария» не была бы «Баварией», если бы не чувствовала, что у нее есть все шансы заполучить того, кто им нужен.

Оставить Тухеля в качестве «хромой утки» еще на три месяца и надеяться на лучшее может показаться странным шагом, но это было единственное, что оставалось сделать «Баварии». В отличие от прошлого сезона, когда Кан и Салихамиджич уволили Нагельсманна, потому что Тухель, победитель Лиги чемпионов, был доступен, сейчас никто не может придумать другого подходящего белого рыцаря. В тренерском штабе нет старшего поколения, готового занять эту должность, нет бывшего тренера, которого бы все уважали.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Флик, который в 2020 году выиграл Лигу чемпионов в качестве тренера «Баварии», ближе всего к фигуре типа Юппа Хайнкеса, но он не готов помогать в качестве временного тренера во второй раз. В любом случае, в клубе далеко не уверены, что он сможет повторить тот эффект, который был в прошлый раз. После провального чемпионата мира в Катаре с полудюжиной игроков «Баварии» в составе сборной доверие к управленческим способностям Флика упало.

Ожидается, что теперь не справляющиеся со своими обязанностями игроки сделают шаг вперед, не в силах больше прятаться за неопределенностью, связанной с будущим тренера. Тухель, как полагают в совете директоров, выйдет из мрачного настроения, охватившего его в последние недели, и постарается сделать все возможное для счастливого финала, либо став более безжалостным в своих решениях, либо уступив желаниям своей команды. В штаб-квартире клуба на Сабенер-штрассе обе возможности считаются правдоподобными, и это хороший способ сказать, что никто не имеет особого представления о том, по какому пути пойдет дело.

Если бы не столь очевидный разрыв между тренером и игроками, оптимизм был бы более выраженным. Возможно, правление будет вынуждено перенести уход Тухеля на более ранние сроки.

«Я не удивлюсь, если мы не доработаем до лета», – признался один из ассистентов Тухеля изданию The Athletic.

Рафаэль Хонигштайн, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух