Australian Open05 марта 2024, 09:20 | Обновлено 05 марта 2024, 09:23
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ВИДЕО. Запись полного матча 1/8 финала Aus Open 2024 Костюк – Тимофеева
Самая уверенная победа Марты на турнире
05 марта 2024, 09:20 | Обновлено 05 марта 2024, 09:23
178
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На Открытом чемпионате Австралии 2024 украинская теннисистка Марта Костюк дошла до 1/4 финала, показав лучший результат в карьере на турнирах Grand Slam.
В 1/8 финала украинка в двух сетах выиграла у «нейтральной» спортсменки Марии Тимофеевой со счетом 6:2, 6:1.
Официальный YouTube-канал турнира спустя несколько недель опубликовал запись полного поединка.
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