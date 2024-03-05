Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Запись полного матча 1/8 финала Aus Open 2024 Костюк – Тимофеева
Australian Open
05 марта 2024, 09:20 | Обновлено 05 марта 2024, 09:23
178
0

ВИДЕО. Запись полного матча 1/8 финала Aus Open 2024 Костюк – Тимофеева

Самая уверенная победа Марты на турнире

05 марта 2024, 09:20 | Обновлено 05 марта 2024, 09:23
178
0
ВИДЕО. Запись полного матча 1/8 финала Aus Open 2024 Костюк – Тимофеева
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

На Открытом чемпионате Австралии 2024 украинская теннисистка Марта Костюк дошла до 1/4 финала, показав лучший результат в карьере на турнирах Grand Slam.

В 1/8 финала украинка в двух сетах выиграла у «нейтральной» спортсменки Марии Тимофеевой со счетом 6:2, 6:1.

Официальный YouTube-канал турнира спустя несколько недель опубликовал запись полного поединка.

По теме:
ВИДЕО. Ассист года в НХЛ? Форвард Флориды выдал красоту
Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо
Мария Тимофеева Марта Костюк видео Australian Open 2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
Футбол | 04 марта 2024, 19:50 123
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной

Минспорта обнародовало список футболистов на плей-офф Евро-2024 против Боснии

Экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче Валенсия – Реал
Футбол | 04 марта 2024, 15:35 4
Экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче Валенсия – Реал
Экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче Валенсия – Реал

Матеу Лаос считает, что у нынешних арбитров слишком большое эго

Малые хрустальные глобусы Виттоцци и Йоханнеса Бё, провалы украинцев
Биатлон | 05.03.2024, 07:56
Малые хрустальные глобусы Виттоцци и Йоханнеса Бё, провалы украинцев
Малые хрустальные глобусы Виттоцци и Йоханнеса Бё, провалы украинцев
Андре АГАССИ: «Нет ничего хуже, чем в конце карьеры играть против Надаля»
Теннис | 05.03.2024, 09:37
Андре АГАССИ: «Нет ничего хуже, чем в конце карьеры играть против Надаля»
Андре АГАССИ: «Нет ничего хуже, чем в конце карьеры играть против Надаля»
ОФИЦИАЛЬНО. Александрии засчитано техническое поражение в матче с Шахтером
Футбол | 04.03.2024, 13:50
ОФИЦИАЛЬНО. Александрии засчитано техническое поражение в матче с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Александрии засчитано техническое поражение в матче с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
04.03.2024, 07:02 5
Футбол
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
03.03.2024, 20:06 286
Футбол
ВИДЕО. Жирона в шоке, Лунин обошел Кепу
ВИДЕО. Жирона в шоке, Лунин обошел Кепу
03.03.2024, 10:07 1
Футбол
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
04.03.2024, 00:03 9
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
04.03.2024, 06:30 8
Футбол
Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
04.03.2024, 00:39 23
Футбол
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
03.03.2024, 16:44 45
Биатлон
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
03.03.2024, 16:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем