ВИДЕО. Запись полного матча 1/8 финала Aus Open 2024 Костюк – Тимофеева

На Открытом чемпионате Австралии 2024 украинская теннисистка Марта Костюк дошла до 1/4 финала, показав лучший результат в карьере на турнирах Grand Slam.

В 1/8 финала украинка в двух сетах выиграла у «нейтральной» спортсменки Марии Тимофеевой со счетом 6:2, 6:1.

Официальный YouTube-канал турнира спустя несколько недель опубликовал запись полного поединка.