В Роме решили судьбу преемника Моуриньо. Де Росси приготовиться

Нынешний наставник «Ромы» Даниэле Де Росси может подписать с клубом новый контракт.

Владельцы римского клуба впечатлены работой специалиста и якобы готовы предложить ему контракт на 2 года со значительным повышением оплаты. Текущее соглашение 40-летнего Де Росси с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Будучи футболистом, Де Росси защищал цвета «Ромы» с 2002 по 2019 год. На его счету 616 матчей за «волков» во всех турнирах, 63 гола и 60 ассистов.

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После 27 туров в чемпионате Италии «Рома», имея 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. Де Росси возглавил коллектив в разгар сезона после увольнения португальца Жозе Моуриньо.