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Италия
05 марта 2024, 07:46 | Обновлено 05 марта 2024, 07:48
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0

В Роме решили судьбу преемника Моуриньо. Де Росси приготовиться

Руководство «волков» оценило работу Даниэле Де Росси

05 марта 2024, 07:46 | Обновлено 05 марта 2024, 07:48
510
0
В Роме решили судьбу преемника Моуриньо. Де Росси приготовиться
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Нынешний наставник «Ромы» Даниэле Де Росси может подписать с клубом новый контракт.

Владельцы римского клуба впечатлены работой специалиста и якобы готовы предложить ему контракт на 2 года со значительным повышением оплаты. Текущее соглашение 40-летнего Де Росси с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Будучи футболистом, Де Росси защищал цвета «Ромы» с 2002 по 2019 год. На его счету 616 матчей за «волков» во всех турнирах, 63 гола и 60 ассистов.

После 27 туров в чемпионате Италии «Рома», имея 47 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. Де Росси возглавил коллектив в разгар сезона после увольнения португальца Жозе Моуриньо.

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Рома Рим Даниэле Де Росси Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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