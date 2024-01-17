Названа неспортивная причина увольнения Моуриньо из Ромы

В среду, 16 января, римская «Рома» объявила о расторжении контракта с португальским тренером Жозе Моуриньо.

Сообщается, что вскоре после оглашения новости об увольнении наставника состоялась встреча владельцев «Ромы» Дэна и Райана Фридкинов с Жозе Моуриньо, на которой стороны выразили претензии друг к другу.

Руководство клуба призналось в разочаровании результатами команды (в таблице Серии А «Рома» сейчас занимает 9-е место), а также в усталости от поведения тренера. Фридкины были недовольны тем, что Моуриньо постоянно создавал конфликтные ситуации, обвинял судей и отказывался брать вину на себя за откровенные провалы коллектива.

Источник утверждает, что в декабре владельцы клуба выдвинули Моуриньо ультиматум и сообщили ему о том, что необходимо исправить сложившуюся ситуацию. Отмечается, что Райан Фридкин даже получал жалобы от игроков на тренера.

Ранее были оценены шансы Жозе Моуриньо на новую работу.