Названа неспортивная причина увольнения Моуриньо из Ромы
Португалец лишился тренерского поста во главе «волков»
В среду, 16 января, римская «Рома» объявила о расторжении контракта с португальским тренером Жозе Моуриньо.
Сообщается, что вскоре после оглашения новости об увольнении наставника состоялась встреча владельцев «Ромы» Дэна и Райана Фридкинов с Жозе Моуриньо, на которой стороны выразили претензии друг к другу.
Руководство клуба призналось в разочаровании результатами команды (в таблице Серии А «Рома» сейчас занимает 9-е место), а также в усталости от поведения тренера. Фридкины были недовольны тем, что Моуриньо постоянно создавал конфликтные ситуации, обвинял судей и отказывался брать вину на себя за откровенные провалы коллектива.
Источник утверждает, что в декабре владельцы клуба выдвинули Моуриньо ультиматум и сообщили ему о том, что необходимо исправить сложившуюся ситуацию. Отмечается, что Райан Фридкин даже получал жалобы от игроков на тренера.
Ранее были оценены шансы Жозе Моуриньо на новую работу.
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