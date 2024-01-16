Оценены шансы Моуриньо на новую работу. Есть минимум 3 варианта

Во вторник, 16 января, римская «Рома» объявила об увольнении с поста главного тренера команды Жозе Моуриньо.

Во главе «волков» Особенный работал два с половиной года. Команду он покинул, когда она в таблице Серии А занимает 9-е место. Контракт Моуриньо был рассчитан до лета этого года, но в «Роме» пошли на досрочное его расторжение после лишь 1 победы команды в шести последних матчах итальянского чемпионата.

Жозе Моуриньо во главе «Ромы» добился 68 побед в 138 матчах, что составляет чуть менее 50%.

Эксперты считают, что следующим клубом португальца может стать английский «Ньюкасл». Шансы Моуриньо возглавить «сорок» оцениваются как 3/1. А вот появление Жозе во главе одного из клубов из чемпионата Саудовской Аравии имеет показатель 10/1. Считают, что он также может заменить Гарета Саутгейта в сборной Англии. Такой поворот в карьере португальца оценен соотношением 20/1.