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Италия
16 января 2024, 18:53 | Обновлено 16 января 2024, 19:06
852
0

Оценены шансы Моуриньо на новую работу. Есть минимум 3 варианта

Португалец имеет выбор после увольнения из «Ромы»

16 января 2024, 18:53 | Обновлено 16 января 2024, 19:06
852
0
Оценены шансы Моуриньо на новую работу. Есть минимум 3 варианта
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Во вторник, 16 января, римская «Рома» объявила об увольнении с поста главного тренера команды Жозе Моуриньо.

Во главе «волков» Особенный работал два с половиной года. Команду он покинул, когда она в таблице Серии А занимает 9-е место. Контракт Моуриньо был рассчитан до лета этого года, но в «Роме» пошли на досрочное его расторжение после лишь 1 победы команды в шести последних матчах итальянского чемпионата.

Жозе Моуриньо во главе «Ромы» добился 68 побед в 138 матчах, что составляет чуть менее 50%.

Эксперты считают, что следующим клубом португальца может стать английский «Ньюкасл». Шансы Моуриньо возглавить «сорок» оцениваются как 3/1. А вот появление Жозе во главе одного из клубов из чемпионата Саудовской Аравии имеет показатель 10/1. Считают, что он также может заменить Гарета Саутгейта в сборной Англии. Такой поворот в карьере португальца оценен соотношением 20/1.

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