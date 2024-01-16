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  4. Клоппу и не снилось. Моуриньо лишился работы в 4-й раз за 7 лет
Италия
16 января 2024, 18:36 | Обновлено 16 января 2024, 19:41
1178
1

Клоппу и не снилось. Моуриньо лишился работы в 4-й раз за 7 лет

Португалец завершил свою карьеру во главе «Ромы»

16 января 2024, 18:36 | Обновлено 16 января 2024, 19:41
1178
1
Клоппу и не снилось. Моуриньо лишился работы в 4-й раз за 7 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Римская «Рома» уведомила о расставании с португальским специалистом Жозе Моуриньо.

Для 60-летнего уроженца Сетубала стало четвертым увольнением из различных клубов, начиная с октября 2015 года, - даты назначения немца Юргена Клоппа в «Ливерпуль».

Моуриньо поочередно лишался работы в английских клубах «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», а теперь «Роме».

Напомним, на посту главного тренера «Ромы» Моуриньо заменил бывший полузащитник «волков» Даниэле Де Росси.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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naverland
За это Мокро и заработал в 4 раза чем Клопп. Каждый раз когда увольняли выплачивали неустойки. 
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