Италия16 января 2024, 18:36 | Обновлено 16 января 2024, 19:41
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Клоппу и не снилось. Моуриньо лишился работы в 4-й раз за 7 лет
Португалец завершил свою карьеру во главе «Ромы»
16 января 2024, 18:36 | Обновлено 16 января 2024, 19:41
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Римская «Рома» уведомила о расставании с португальским специалистом Жозе Моуриньо.
Для 60-летнего уроженца Сетубала стало четвертым увольнением из различных клубов, начиная с октября 2015 года, - даты назначения немца Юргена Клоппа в «Ливерпуль».
Моуриньо поочередно лишался работы в английских клубах «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», а теперь «Роме».
Напомним, на посту главного тренера «Ромы» Моуриньо заменил бывший полузащитник «волков» Даниэле Де Росси.
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Комментарии 1
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За это Мокро и заработал в 4 раза чем Клопп. Каждый раз когда увольняли выплачивали неустойки.
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