Клоппу и не снилось. Моуриньо лишился работы в 4-й раз за 7 лет

Римская «Рома» уведомила о расставании с португальским специалистом Жозе Моуриньо.

Для 60-летнего уроженца Сетубала стало четвертым увольнением из различных клубов, начиная с октября 2015 года, - даты назначения немца Юргена Клоппа в «Ливерпуль».

Моуриньо поочередно лишался работы в английских клубах «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», а теперь «Роме».

Напомним, на посту главного тренера «Ромы» Моуриньо заменил бывший полузащитник «волков» Даниэле Де Росси.