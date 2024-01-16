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Италия
16 января 2024, 15:12 | Обновлено 16 января 2024, 15:25
538
0

Легенда Ромы Де Росси назвал свою задачу во главе римлян

Новый наставник «волков» – о назначении

16 января 2024, 15:12 | Обновлено 16 января 2024, 15:25
538
0
Легенда Ромы Де Росси назвал свою задачу во главе римлян
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Легендарный игрок римской «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал свое назначение на пост главного тренера коллектива. Как известно, он будет руководить командой до конца нынешнего сезона-2023/2024.

«Я хотел бы поблагодарить руководство за то, что доверили мне роль главного тренера «Ромы». Со своей стороны, я гарантирую самоотверженность, ежедневных жертв ради результата и отдачу всего, что у меня есть, чтобы справиться с проблемами, которые ждут нас с этого момента и до конца сезона.

Волнение от возможности находиться на скамейке «Ромы» неописуемо. Все знают, что для меня значит этот клуб. Однако у меня уже все мысли о работе, которая нам предстоит. У нас нет времени и выбора, кроме как быть конкурентоспособными, бороться за наши цели и пытаться их достичь. Это единственные приоритеты, которые мы с моим штабом установили», – заявил Де Росси.

Напомним, Даниэле Де Росси сменил во главе «Ромы» Жозе Моуриньо, который был уволен во вторник, 16 января.

«Рома» в таблице Серии А занимает 9-е место, имея 29 очков после 20 матчей.

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Даниэле Де Росси Жозе Моуриньо Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера
Источник ФК Рома
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