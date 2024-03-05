Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Индзаги оценил перевес Интера над Ювентусом в таблице Серии А
Италия
05 марта 2024, 07:29 | Обновлено 05 марта 2024, 07:34
270
0

Индзаги оценил перевес Интера над Ювентусом в таблице Серии А

Наставник «Интера» обратился с призывом к подопечным

05 марта 2024, 07:29 | Обновлено 05 марта 2024, 07:34
270
0
Индзаги оценил перевес Интера над Ювентусом в таблице Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги после победы команды над «Дженоа» (2:1) в 27-м туре чемпионата Италии оценил отрыв подопечных в 15 очков от «Ювентуса», который в турнирной таблице занимает 2-е место.

«Судьба «Интера» в его руках? Что ж, это очевидно. За 33 дня мы нарастили отрыв от «Ювентуса» до 15 очков, но нам нужно сохранять концентрацию. Я в футболе много лет и знаю, как это работает.

Впереди еще много игр, нам предстоит провести три матча до перерыва на сборные против очень серьезных соперников – «Болоньи», «Атлетико» и «Наполи».

Я благодарю своих игроков, они провели 12 матчей за 50 дней и выиграли все 12. Молодцы, поздравляю, но нам нужно смотреть вперед», – признался Симоне Индзаги.

«Интер» имеет в активе 72 очка после 27 игр и занимает первое место в таблице чемпионата Италии. 9 марта «нерадзурри» ждет встреча с «Болоньей», которая идет на 4-й позиции.

По теме:
В Роме решили судьбу преемника Моуриньо. Де Росси приготовиться
Ян ЗОММЕР: «У меня 16 сухих матчей благодаря всей команде»
Кристиан АСЛЛАНИ: «Рад забить первый гол за Интер»
Симоне Индзаги Интер Милан Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Tuttomercatoweb
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер – Дженоа – 2:1. Нерадзурри близки к скудетто. Видео голов и обзор
Футбол | 05 марта 2024, 00:39 0
Интер – Дженоа – 2:1. Нерадзурри близки к скудетто. Видео голов и обзор
Интер – Дженоа – 2:1. Нерадзурри близки к скудетто. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 27-го тура Серии А

Бултер установила антирекорд десятилетия в финале против Костюк
Теннис | 04 марта 2024, 08:55 0
Бултер установила антирекорд десятилетия в финале против Костюк
Бултер установила антирекорд десятилетия в финале против Костюк

Кэти, несмотря на большое количество двойных ошибок, выиграла у Марты в трех сетах

«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
Бокс | 04.03.2024, 20:55
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
Футбол | 04.03.2024, 16:13
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
Арсенал без Зинченко поиздевался над аутсайдером АПЛ, отгрузив 6 голов
Футбол | 05.03.2024, 00:05
Арсенал без Зинченко поиздевался над аутсайдером АПЛ, отгрузив 6 голов
Арсенал без Зинченко поиздевался над аутсайдером АПЛ, отгрузив 6 голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мальорка сенсационно обыграла Жирону. Неудача Довбика и Цыганкова
Мальорка сенсационно обыграла Жирону. Неудача Довбика и Цыганкова
03.03.2024, 21:30 17
Футбол
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
03.03.2024, 20:06 286
Футбол
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
04.03.2024, 10:53 3
Футбол
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
04.03.2024, 15:28 8
Футбол
Шахтер забил 5 голов лидеру УПЛ, позор Трубина, поражения Жироны и Костюк
Шахтер забил 5 голов лидеру УПЛ, позор Трубина, поражения Жироны и Костюк
04.03.2024, 06:15
Другие виды
Майк ТАЙСОН: «Канело – позор для бокса и для Мексики»
Майк ТАЙСОН: «Канело – позор для бокса и для Мексики»
03.03.2024, 22:20 5
Бокс
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
04.03.2024, 19:50 122
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александрии засчитано техническое поражение в матче с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Александрии засчитано техническое поражение в матче с Шахтером
04.03.2024, 13:50 282
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем