Индзаги оценил перевес Интера над Ювентусом в таблице Серии А

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги после победы команды над «Дженоа» (2:1) в 27-м туре чемпионата Италии оценил отрыв подопечных в 15 очков от «Ювентуса», который в турнирной таблице занимает 2-е место.

«Судьба «Интера» в его руках? Что ж, это очевидно. За 33 дня мы нарастили отрыв от «Ювентуса» до 15 очков, но нам нужно сохранять концентрацию. Я в футболе много лет и знаю, как это работает.

Впереди еще много игр, нам предстоит провести три матча до перерыва на сборные против очень серьезных соперников – «Болоньи», «Атлетико» и «Наполи».

Я благодарю своих игроков, они провели 12 матчей за 50 дней и выиграли все 12. Молодцы, поздравляю, но нам нужно смотреть вперед», – признался Симоне Индзаги.

«Интер» имеет в активе 72 очка после 27 игр и занимает первое место в таблице чемпионата Италии. 9 марта «нерадзурри» ждет встреча с «Болоньей», которая идет на 4-й позиции.