Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ян ЗОММЕР: «У меня 16 сухих матчей благодаря всей команде»
Италия
05 марта 2024, 05:00 | Обновлено 05 марта 2024, 05:24
397
0

Ян ЗОММЕР: «У меня 16 сухих матчей благодаря всей команде»

Вратарь «Интера» оценил игру одноклубников в матче против «Дженоа»

05 марта 2024, 05:00 | Обновлено 05 марта 2024, 05:24
397
0
Ян ЗОММЕР: «У меня 16 сухих матчей благодаря всей команде»
ФК Интер. Ян Зоммер

После победы «Интера» в матче против «Дженоа» (2:1) вратарь миланской команды Ян Зоммер рассказал о своих впечатлениях от игры.

«Это, безусловно, очень большая победа над тяжелым соперником. В этой лиге нужно бороться за каждое очко. Мы не слишком довольны игрой, но очень важно взять эти три очка.

Мы пропускаем мало голов, и у меня 16 сухих матчей благодаря работе всей команды передо мной, каждый приложил столько сил и энергии. Это детали, маленькие ситуации, которые могут сменить матчи. Концентрация жизненно важна, как и вклад всех моих партнеров по команде. Играть перед такой публикой — это блестяще, они прекрасны и сильно подталкивают нас.

Прогресс в Лиге чемпионов остается целью: теперь мы должны отойти от мадридской игры и делать шаг за шагом, но мы хотим продолжить наш европейский путь», – сказал Зоммер.

По теме:
Кристиан АСЛЛАНИ: «Рад забить первый гол за Интер»
Симоне ИНДЗАГИ: «Интер хорошо сработал, подписав Тюрама»
Интер – Дженоа – 2:1. Нерадзурри близки к скудетто. Видео голов и обзор
Серия A Дженоа Интер Милан чемпионат Италии по футболу Ян Зоммер
Источник ФК Интер Милан
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
Футбол | 05 марта 2024, 00:01 0
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией

Официальная заявка ожидается через неделю

В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
Футбол | 04 марта 2024, 10:53 3
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки

Каталонский клуб проиграл в матче 27-го тура Ла Лиги

Украинские саблистки во главе с Харлан завоевали командную лицензию на ОИ
Другие виды | 04.03.2024, 22:12
Украинские саблистки во главе с Харлан завоевали командную лицензию на ОИ
Украинские саблистки во главе с Харлан завоевали командную лицензию на ОИ
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Футбол | 04.03.2024, 06:30
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
Бокс | 04.03.2024, 20:55
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
04.03.2024, 15:28 8
Футбол
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
03.03.2024, 11:45 2
Футбол
Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
04.03.2024, 00:39 20
Футбол
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
03.03.2024, 00:45 1
Футбол
Французская прыгунья с шестом на ЧМ-2024 сломала ногу, приземлившись мимо
Французская прыгунья с шестом на ЧМ-2024 сломала ногу, приземлившись мимо
03.03.2024, 12:29
Другие виды
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
03.03.2024, 04:15 4
Теннис
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
04.03.2024, 19:50 122
Футбол
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
03.03.2024, 00:05 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем