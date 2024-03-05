Ян ЗОММЕР: «У меня 16 сухих матчей благодаря всей команде»

После победы «Интера» в матче против «Дженоа» (2:1) вратарь миланской команды Ян Зоммер рассказал о своих впечатлениях от игры.

«Это, безусловно, очень большая победа над тяжелым соперником. В этой лиге нужно бороться за каждое очко. Мы не слишком довольны игрой, но очень важно взять эти три очка.

Мы пропускаем мало голов, и у меня 16 сухих матчей благодаря работе всей команды передо мной, каждый приложил столько сил и энергии. Это детали, маленькие ситуации, которые могут сменить матчи. Концентрация жизненно важна, как и вклад всех моих партнеров по команде. Играть перед такой публикой — это блестяще, они прекрасны и сильно подталкивают нас.

Прогресс в Лиге чемпионов остается целью: теперь мы должны отойти от мадридской игры и делать шаг за шагом, но мы хотим продолжить наш европейский путь», – сказал Зоммер.