Кристиан АСЛЛАНИ: «Рад забить первый гол за Интер»

Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Асллани в победном матче Серии А против «Дженоа» (2:1) забил свой первый мяч за команду. После игры Асллани оценил игру себя и команды.

«Я очень рад, потому что это была тяжелая игра, «Дженоа» сыграл хорошо.

Во втором тайме мы хорошо играли, как команда, и счастливые, что вышли за предел своих возможностей. Теперь мы просто воспринимаем каждую игру так, как она проходит, она еще не кончилась, и мы должны сосредотачиваться до самого конца.

Я очень рад голу, я долго его ждал и рад иметь этих одноклубников, праздновавших со мной. Публика всегда очень увлечена матчем, и играть здесь действительно что-то особенное», – сказал Асллани.