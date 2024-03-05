Кристиан АСЛЛАНИ: «Рад забить первый гол за Интер»
Полузащитник «нерадзурри» прокомментировал победу над «Дженоа»
Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Асллани в победном матче Серии А против «Дженоа» (2:1) забил свой первый мяч за команду. После игры Асллани оценил игру себя и команды.
«Я очень рад, потому что это была тяжелая игра, «Дженоа» сыграл хорошо.
Во втором тайме мы хорошо играли, как команда, и счастливые, что вышли за предел своих возможностей. Теперь мы просто воспринимаем каждую игру так, как она проходит, она еще не кончилась, и мы должны сосредотачиваться до самого конца.
Я очень рад голу, я долго его ждал и рад иметь этих одноклубников, праздновавших со мной. Публика всегда очень увлечена матчем, и играть здесь действительно что-то особенное», – сказал Асллани.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонский клуб может возглавить Арне Слот
Каталонский клуб проиграл в матче 27-го тура Ла Лиги