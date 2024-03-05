Ярослав ВИШНЯК: «На игру Колоса с Рухом повлиял быстрый гол»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение от львовского «Руха» (0:1) в 19-м туре УПЛ:

«Быстрый гол повлиял на игру. Как там пропустили – это уже другой момент. Надо пересматривать и разобраться в ситуации. Но то, что он повлиял на игру, это понятно. И «Рух» начал играть в удобный для них футбол на переходах и быстрых атаках – то, чем он силен.

Нам приходилось много владеть мячом и создавать моменты в позиционной атаке, что тоже у нас не самая сильная сторона. Этот гол повлиял на игру, и потом мы не могли расшатать оборону соперника, долго затягивали с ударом, не могли выйти завершить атаку подачей, завершить ударом, оказать давление на ворота соперника.

Во втором тайме мы перенастроились, больше стали играть за спину. Мы знали, что «Рух» – прессингующая команда, обыгрывают один в один, персонально играют. Пытались играть за спину, выпустили второго нападающего. Безбородько имел хороший момент, но не смогли отыграться».