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  4. Ярослав ВИШНЯК: «На игру Колоса с Рухом повлиял быстрый гол»
Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 03:59 | Обновлено 05 марта 2024, 04:21
32
0

Ярослав ВИШНЯК: «На игру Колоса с Рухом повлиял быстрый гол»

Главный тренер «Колоса» прокомментировал поражение от львовского «Руха»

05 марта 2024, 03:59 | Обновлено 05 марта 2024, 04:21
32
0
Ярослав ВИШНЯК: «На игру Колоса с Рухом повлиял быстрый гол»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение от львовского «Руха» (0:1) в 19-м туре УПЛ:

«Быстрый гол повлиял на игру. Как там пропустили – это уже другой момент. Надо пересматривать и разобраться в ситуации. Но то, что он повлиял на игру, это понятно. И «Рух» начал играть в удобный для них футбол на переходах и быстрых атаках – то, чем он силен.

Нам приходилось много владеть мячом и создавать моменты в позиционной атаке, что тоже у нас не самая сильная сторона. Этот гол повлиял на игру, и потом мы не могли расшатать оборону соперника, долго затягивали с ударом, не могли выйти завершить атаку подачей, завершить ударом, оказать давление на ворота соперника.

Во втором тайме мы перенастроились, больше стали играть за спину. Мы знали, что «Рух» – прессингующая команда, обыгрывают один в один, персонально играют. Пытались играть за спину, выпустили второго нападающего. Безбородько имел хороший момент, но не смогли отыграться».

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Ярослав Вишняк Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Колос - Рух пресс-конференция
Источник ФК Колос Ковалевка
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