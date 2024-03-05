Томас ТУХЕЛЬ: «Наша цель – победа с разницей в два гола»
Тренер «Баварии» прокомментировал предстоящий матч против «Лацио»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал о своих ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против римского «Лацио».
«Ситуация очень ясна, и чтобы продемонстрировать лучший результат, мы должны испытывать давление. Давление необходимо для достижения чрезвычайных результатов.
Мы знаем, что должны победить против хорошо организованного Маурицио Сарри. Надеемся, что болельщики и домашняя атмосфера подтолкнут нас к достижению нашей цели – победы с разницей в два гола», – сказал Тухель.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
4 марта «канониры» разгромили «Шеффилд Юнайтед» со счетом 6:0
Марта заплакала, но не из-за фиаско в матче за титул в Сан-Диего, а из-за войны...