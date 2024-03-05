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Лига чемпионов
05 марта 2024, 02:40 | Обновлено 05 марта 2024, 03:07
24
0

Томас ТУХЕЛЬ: «Наша цель – победа с разницей в два гола»

Тренер «Баварии» прокомментировал предстоящий матч против «Лацио»

05 марта 2024, 02:40 | Обновлено 05 марта 2024, 03:07
24
0
Томас ТУХЕЛЬ: «Наша цель – победа с разницей в два гола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал о своих ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против римского «Лацио».

«Ситуация очень ясна, и чтобы продемонстрировать лучший результат, мы должны испытывать давление. Давление необходимо для достижения чрезвычайных результатов.

Мы знаем, что должны победить против хорошо организованного Маурицио Сарри. Надеемся, что болельщики и домашняя атмосфера подтолкнут нас к достижению нашей цели – победы с разницей в два гола», – сказал Тухель.

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Бавария Лига чемпионов Лацио Бавария - Лацио пресс-конференция Томас Тухель
Источник Sport.ua
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