КАРАВАЕВ: «Шовковский может поговорить о ментальности и психологии»
Игрок «Динамо» рассказал о своем нынешнем наставнике
Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал, чем главный тренер команды Александр Шовковский отличается от своих предшественников.
«На тренировках и в быту Шовковский может что-то подсказать и рассказать, он очень нас настраивает в эмоциональном плане. Все знают его как очень умного человека, который может с тобой поговорить о ментальности или психологии.
Я считаю, что эмоциональное и психологическое состояние очень важно для футболиста. Возможны ошибки, но если ты будешь готов к любым вызовам, ты сможешь сделать все», – сказал Караваев.
Ранее Караваев рассказал о своих мыслях, когда увидел болельщиков на матче Динамо.
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