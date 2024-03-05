КАРАВАЕВ: «Шовковский может поговорить о ментальности и психологии»

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал, чем главный тренер команды Александр Шовковский отличается от своих предшественников.

«На тренировках и в быту Шовковский может что-то подсказать и рассказать, он очень нас настраивает в эмоциональном плане. Все знают его как очень умного человека, который может с тобой поговорить о ментальности или психологии.

Я считаю, что эмоциональное и психологическое состояние очень важно для футболиста. Возможны ошибки, но если ты будешь готов к любым вызовам, ты сможешь сделать все», – сказал Караваев.

Ранее Караваев рассказал о своих мыслях, когда увидел болельщиков на матче Динамо.