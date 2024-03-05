Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАРАВАЕВ: «Шовковский может поговорить о ментальности и психологии»
Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 02:20 | Обновлено 05 марта 2024, 02:39
90
0

КАРАВАЕВ: «Шовковский может поговорить о ментальности и психологии»

Игрок «Динамо» рассказал о своем нынешнем наставнике

05 марта 2024, 02:20 | Обновлено 05 марта 2024, 02:39
90
0
КАРАВАЕВ: «Шовковский может поговорить о ментальности и психологии»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал, чем главный тренер команды Александр Шовковский отличается от своих предшественников.

«На тренировках и в быту Шовковский может что-то подсказать и рассказать, он очень нас настраивает в эмоциональном плане. Все знают его как очень умного человека, который может с тобой поговорить о ментальности или психологии.

Я считаю, что эмоциональное и психологическое состояние очень важно для футболиста. Возможны ошибки, но если ты будешь готов к любым вызовам, ты сможешь сделать все», – сказал Караваев.

Ранее Караваев рассказал о своих мыслях, когда увидел болельщиков на матче Динамо.

По теме:
ВИДЕО. Экс-хавбек Руха признался, почему перешел в Левый берег
Назван лучший игрок Динамо в матче против Черноморца
ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Караваев Александр Шовковский
Источник Профутбол Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
Футбол | 04 марта 2024, 15:28 7
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы

Хесус Хиль Мансано не будет судить ближайшие матчи Ла Лиги

Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Футбол | 04 марта 2024, 06:48 1
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков

Каталонский клуб уступил со счетом 0:1

Бултер установила антирекорд десятилетия в финале против Костюк
Теннис | 04.03.2024, 08:55
Бултер установила антирекорд десятилетия в финале против Костюк
Бултер установила антирекорд десятилетия в финале против Костюк
Почему без Малиновского? Интер выиграл 12-й матч подряд, обыграв Дженоа
Футбол | 04.03.2024, 23:47
Почему без Малиновского? Интер выиграл 12-й матч подряд, обыграв Дженоа
Почему без Малиновского? Интер выиграл 12-й матч подряд, обыграв Дженоа
Сергей КОВАЛЕЦ: «Фейр-плей – это просто красивый лозунг»
Футбол | 04.03.2024, 20:42
Сергей КОВАЛЕЦ: «Фейр-плей – это просто красивый лозунг»
Сергей КОВАЛЕЦ: «Фейр-плей – это просто красивый лозунг»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
04.03.2024, 07:02 5
Футбол
Французская прыгунья с шестом на ЧМ-2024 сломала ногу, приземлившись мимо
Французская прыгунья с шестом на ЧМ-2024 сломала ногу, приземлившись мимо
03.03.2024, 12:29
Другие виды
ВИДЕО. Костюк со слезами на глазах выступила на награждении в Сан-Диего
ВИДЕО. Костюк со слезами на глазах выступила на награждении в Сан-Диего
04.03.2024, 07:15
Теннис
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
03.03.2024, 07:01 3
Футбол
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
03.03.2024, 11:45 2
Футбол
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
04.03.2024, 19:50 122
Футбол
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
03.03.2024, 16:33
Бокс
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
04.03.2024, 10:53 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем