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  4. Караваев рассказал о своих мыслях, когда увидел болельщиков на матче Динамо
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 20:32 | Обновлено 04 марта 2024, 20:42
289
0

Караваев рассказал о своих мыслях, когда увидел болельщиков на матче Динамо

Игрок киевской команды верит в победу Украины

04 марта 2024, 20:32 | Обновлено 04 марта 2024, 20:42
289
0
Караваев рассказал о своих мыслях, когда увидел болельщиков на матче Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями от того, что матчи УПЛ вновь проходят с болельщиками на трибунах.

«Когда я начинал играть в футбол, очень привык и люблю играть, даже когда ты играешь где-то на выезде, и против тебя болеет 70 тысяч. Это кайф, ты знаешь, что тебя очень сильно поддерживают. Когда вот сейчас я увидел за такое долгое время болельщиков, у меня промелькнула такая мысль, что приближается победа. Вот так у меня почему-то было.

Благодаря нашим воинам мы можем играть, благодаря нашим воинам уже начали пускать болельщиков. Конечно, благодарность и низкий поклон, что они делают все, чтобы мы могли играть и дарить положительные эмоции. Это очень сильно, что пустили болельщиков и приходят. Это выдающееся событие и очень эмоциональное», – рассказал Караваев.

Напомним, в минувший уик-энд в 19-м туре УПЛ «Динамо» на своем поле обыграло «Черноморец» со счетом 1:0.

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Александр Караваев Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Профутбол Digital
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