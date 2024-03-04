Караваев рассказал о своих мыслях, когда увидел болельщиков на матче Динамо

Защитник «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями от того, что матчи УПЛ вновь проходят с болельщиками на трибунах.

«Когда я начинал играть в футбол, очень привык и люблю играть, даже когда ты играешь где-то на выезде, и против тебя болеет 70 тысяч. Это кайф, ты знаешь, что тебя очень сильно поддерживают. Когда вот сейчас я увидел за такое долгое время болельщиков, у меня промелькнула такая мысль, что приближается победа. Вот так у меня почему-то было.

Благодаря нашим воинам мы можем играть, благодаря нашим воинам уже начали пускать болельщиков. Конечно, благодарность и низкий поклон, что они делают все, чтобы мы могли играть и дарить положительные эмоции. Это очень сильно, что пустили болельщиков и приходят. Это выдающееся событие и очень эмоциональное», – рассказал Караваев.

Напомним, в минувший уик-энд в 19-м туре УПЛ «Динамо» на своем поле обыграло «Черноморец» со счетом 1:0.